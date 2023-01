Veiga enaltece recuperação e Menino ‘cobra’ Dudu por churrasco após gols na Supercopa do Brasil

Raphael Veiga e Gabriel Menino foram os nomes do Palmeiras no título da Supercopa do Brasil, neste sábado, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Cada um marcou dois gols e foram fundamentais na construção da vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo.

Veiga teve um segundo semestre para esquecer em 2022: covid, lesão grave e frustração por não ser convocado para a seleção brasileira. Após o jogo, o meio vibrou com o reencontro com o bom futebol e agradeceu o apoio recebido para a recuperação.

“Ganhar sempre é importante, ainda mais para nós que estamos em um clube acostumado a ganhar. Nunca tinha me machucado, eu me cuido, mas acontecem coisas que deixam a gente mais forte. Muito feliz em marcar gols, ganhar o título. Agradeço a todos que me ajudaram, departamento médico, fisioterapia...”, afirmou Raphael Veiga, que também ressaltou a qualidade técnica do Flamengo e os bons jogos diante do rival rubro-negro.

Raphael Veiga do Palmeiras comemora seu gol, primeiro de seu time e de empate diante do Flamengo. Foto: Wilton Junior/ Estadão

“(Encontro entre) Flamengo e Palmeiras sempre resulta em bons jogos. São duas grandes equipes. O importante é estar técnica, física e mentalmente bem para conseguir as vitórias”, explicou.

CHURRASCO

Gabriel Menino também não fez uma boa temporada em 2022. Muitas vezes no banco de reservas, o jovem de 22 anos se viu preterido, mas com a saída de Danilo para o Nottingham Forest, viu a oportunidade de brigar pela titularidade.

Gabriel Menino marcou segundo e quarto gols do Palmeiras em Brasília. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Diante do Flamengo, Gabriel Menino não ficou preso à marcação e conseguiu brilhar no campo de ataque. Os dois gols abrilhantaram a grande atuação do atleta que espera ainda mais da nova temporada.

“Esse ano prometi que serei cada dia melhor. Trabalhei forte nas minhas férias. Agradeço a Deus, minha família e o Palmeiras, que continuou confiando em mim”, disse Menino, que tem garantido o primeiro prêmio. O atacante Dudu prometeu um churrasco caso o volante marcasse um gol de fora da área.

ídolo alviverde, Dudu também enalteceu a postura da equipe em momentos decisivos. “Eu acho que nosso time é muito guerreiro. um corre pelo outro, seja contra o Flamengo ou qualquer outro time. Vamos dar a vida sempre”, afirmou.