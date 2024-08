Veja as datas das quartas, semifinais e finais da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil e também as datas das semifinais e dos dois jogos finais.

Dois confrontos das quartas de final acontecerão na próxima quarta-feira, dia 28. O São Paulo vai receber o Atlético-MG no MorumBis, enquanto o Flamengo encara o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os dois jogos têm início previsto para as 21h30 (horário de Brasília).

Sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol definiu o chaveamento da Copa do Brasil na terça-feira. Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

No dia 29, o Vasco vai recepcionar o Athletico-PR, em São Januário, e o Juventude terá a visita do Corinthians, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. As duas partidas vão começar às 20h. Na volta, com mandos trocados, Corinthians x Juventude jogam, dia 11 de setembro, às 21 horas, na Neo Química Arena. No mesmo dia, às 21h30, Athletico-PR e Vasco se enfrentam na Ligga Arena, em Curitiba.

No dia 12, os dois jogos começam às 21h45, Atlético-MG e São Paulo jogam na MRV Arena, em Belo Horizonte, enquanto Flamengo x Bahia será disputado no Maracanã, no Rio.

As semifinais da Copa do Brasil serão disputadas dias 2 e 17 de outubro, enquanto as finais serão jogadas em 3 e 10 de novembro.

Quartas de final da Copa do Brasil

Jogos de ida

São Paulo x Atlético-MG - dia 28/08, às 21h30, no MorumBis, em São Paulo.

Bahia x Flamengo - dia 28/08, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Vasco x Athletico-PR - dia 29/08, às 20h, na Ligga Arena, em Curitiba.

Juventude x Corinthians, dia 29/08, às 20h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Jogos de volta

Corinthians x Juventude - dia 11/09, às 21h, no Neo Química Arena, em São Paulo.

Athletico-PR x Vasco - dia 11/09, às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

Atlético-MG x São Paulo - dia 12/09, às 21h45, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Bahia x Flamengo, dia 29/09, às 21h45, no Maracanã, no Rio.

Semifinais da Copa do Brasil

Jogos de ida: 2/10

Jogos de volta: 17/10