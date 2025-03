Veja pênalti polêmico para o Palmeiras; Luciano diz que ‘estão tentando eliminar o São Paulo’

O Palmeiras abriu o marcador no primeiro tempo da semifinal do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira, contra o São Paulo, com um pênalti polêmico, que gerou revolta entre os jogadores do time tricolor no Allianz Parque.

Aos 43 minutos da etapa inicial, a defesa são-paulina saiu jogando errado dentro da área de defesa e a bola sobrou para o palmeirense Vitor Roque. O atacante foi de encontro ao zagueiro Arboleda e se chocou contra a perna do adversário, caindo na área.

Vitor Roque sofreu o pênalti que colocou o Palmeiras na frente na semifinal do Paulista. Foto: Alex Silva/Estadão

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou a penalidade e o VAR não foi chamado para conferir a decisão. Raphael Veiga cobrou e fez 1 a 0 para o Palmeiras. O banco de reservas do São Paulo protestou bastante contra o pênalti e o atacante Luciano desabafou na saída do gramado. “Estão tentando eliminar o São Paulo”, disse ele.