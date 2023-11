Brasileirão 2023: veja o que o seu time precisa fazer para ganhar o campeonato ou evitar a queda

O Brasileirão está de volta após a pausa para a Data Fifa e, nesse retorno, não faltam jogos decisivos. São quatro rodadas para definir quem será o campeão em uma das edições mais disputadas do Campeonato Brasileiro e quem serão as três equipes que se juntarão ao América-MG como os rebaixados para a Série B de 2024.

Na parte de cima da tabela, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG e Flamengo seguem com chances de título. Botafogo, Bragantino e Flamengo têm um jogo a menos em relação a seus adversários diretos e, por isso, ainda podem surpreender. O alvinegro carioca entra em campo nesta quinta-feira diante do Fortaleza, na Arena Castelão, e uma vitória pode colocar novamente na liderança do campeonato. Já Flamengo e Bragantino se enfrentam no mesmo dia, no Maracanã. O vencedor do duelo, chegará à terceira posição, e pode se recolocar na disputa pela ponta.

Brigando contra a zona de rebaixamento, Cruzeiro e Vasco também tem um jogo atrasado entre eles para realizar nesta quarta-feira. A partida será no Mineirão e não contará com a presença de torcedores, já que o time mineiro foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva após uma briga entre seus torcedores e os do Coritiba no Couto Pereira. Tanto Cruzeiro quanto Vasco se encontram fora da zona da degola no momento. As equipes têm 40 pontos e um jogo a mais do que o Bahia, 17º colocado, com 38 pontos ganhos.

Postulantes ao título

O Botafogo é o único time que ainda depende apenas de si mesmo para levantar a taça no final do campeonato. Líder desde a 3ª rodada, o time carioca foi ultrapassado na tabela pelo Palmeiras na jornada passada, mas volta ao topo se superar o Fortaleza nesta quinta-feira. Além do duelo contra o time nordestino, o time de General Severiano ainda tem partidas contra Santos, Coritiba, Cruzeiro e Internacional para fazer. Caso vença todos os seus compromissos, o Botafogo será o campeão brasileiro de 2023.

A tarefa, porém, não é simples. O time tem a terceira pior campanha no returno do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Goiás e América-MG. A fase não é boa e uma amostra disso é a chegada do técnico Tiago Nunes a cinco jogos do fim do torneio. Após a saída de Bruno Lage, em outubro, o time tentou manter Lúcio Flávio no comando, mas, depois de uma sequência de seis jogos sem vitória, a diretoria optou por mais uma mudança.

Técnico Tiago Nunes assume o Botafogo após passagem pelo peruano Sporting Cristal. Foto: Sebastian Castaneda/Reuters

Continua após a publicidade

Para levantar o troféu pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras tem que vencer os seus quatro jogos restantes e torcer para que o Botafogo empate ao menos um de seus compromissos. Caso não ganhe de Fortaleza, América-MG, Fluminense e Cruzeiro, o time alviverde tem que torcer para que os botafoguenses também tropecem.

O Palmeiras está em franca recuperação neste campeonato. Após ser eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors em outubro, o time tinha poucas chances de título e chegou a ficar 14 pontos atrás do Botafogo, líder até então. Isso fez o técnico Abel Ferreira falar, após a derrota do time paulista por 2 a 1 para o Bragantino, que “dificilmente o Botafogo perderia esse campeonato”.

Já o Grêmio está em terceiro lugar, com 59 pontos ganhos em 34 jogos, mas pode perder essa posição caso haja um vencedor no jogo atrasado entre Flamengo e Bragantino. Ou seja, o time tricolor gaúcho tem que torcer por um empate na partida entre os dois rivais diretos para aumentar sua chance de ficar com o título brasileiro. Além disso, tem que vencer seus compromissos contra Atlético-MG, Goiás, Vasco da Gama e Fluminense, e torcer por tropeços de Palmeiras e Botafogo, que estão na sua frente na tabela.

O Bragantino também tem chances de melar a festa palmeirense ou botafoguense. Para isso, porém, é importante que a equipe de Pedro Caixinha supere o Flamengo no Maracanã nesta quinta-feira. Caso vença os cariocas, o clube de Bragança Paulista chegará aos 62 pontos ganhos, a mesma pontuação do líder Palmeiras, mas com uma vitória a menos (primeiro critério de desempate). Além do Fla, o Red Bull Bragantino enfrenta ainda Internacional, Fortaleza, Coritiba e Vasco, precisando vencer seus quatro jogos e torcer contra Palmeiras e Botafogo.

Já em caso de vitória do Flamengo diante dos paulistas, o cenário fica mais confortável tanto para o clubes de Abel Ferreira e Tiago Nunes. Se triunfar diante do Bragantino, o time rubro-negro vai a 60 pontos, empatando com o Botafogo, que também tem uma partida a menos, e ficando ainda a dois do Palmeiras. O Fla tem ainda um confronto difícil pela frente com outra equipe com chances de título, o Atlético-MG, mas segue vivo em busca do troféu.

Apesar disso, o objetivo principal de Tite ao chegar não era ir em busca do octacampeonato nesta temporada, como ele mesmo disse após derrota para o Santos: “O objetivo é a classificação direta para a Libertadores. É isso desde o início, coerentemente falando. Administrar as situações adversas e os erros. É fazer a cada jogo a nossa performance ser melhor”.

Continua após a publicidade

Técnico Tite durante partida entre as equipes do Cruzeiro e do Flamengo válida pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Marcelo Cortes / CRF

Briga por vaga na próxima Libertadores

Como São Paulo e Fluminense, respectivamente campeões das edições atuais da Copa do Brasil e da Libertadores, não estão entre os seis primeiros colocados, há pouca chance de o sétimo ou oitavo colocados chegarem ao torneio continental do ano que vem via Campeonato Brasileiro, como ocorreu nas últimas temporadas. Por isso, a tendência é que os quatro primeiros colocados garantam vaga direta na Libertadores de 2024 e os dois times em quinto e sexto vão para a fase inicial da competição sul-americana.

Os seis times com chances de título são justamente os seis primeiros colocados: Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Flamengo e Atlético-MG. O clube alviverde, já garantiu pelo menos a sexta posição e, por isso, assegurou uma vaga pelo menos na fase inicial da próxima Libertadores. O Botafogo precisa apenas de mais uma vitória para carimbar a vaga.

Entre os times fora do G6, o Athletico-PR é quem tem mais chance de entrar nessa turma, mas tarefa não é fácil. O clube paranaense tem um jogo a mais e seis pontos a menos do que o Flamengo, sexto colocado, e, por isso, teria que torcer para um tropeço dos rubro-negros ou do Atlético-MG.

Luta contra o rebaixamento

Entre os times que atualmente estão no Z4, apenas o lanterna América-MG não tem mais chances de se salvar. Coritiba, Goiás, Bahia, respectivamente 19º, 18º e 17º colocados, brigam com Cruzeiro, Vasco, Santos e Internacional para ver quem se mantém na Série A.

Continua após a publicidade

A situação mais delicada é a do Coritiba. O time paranaense tem 29 pontos e mais quatro partidas para disputar, podendo alcançar, no máximo a marca de 41 pontos. Para se garantir na próxima edição da Série A, a equipe tem que torcer para Vasco e Cruzeiro, primeiros times fora da zona e que têm 40 pontos hoje e um jogo a menos, chegarem a, no máximo, 41. Caso contrário, o Coritiba estará rebaixado.

Na décima oitava posição, o Goiás está a cinco do Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para o clube esmeraldino, o empate no duelo entre os mineiros e o Vasco também seria o melhor resultado possível. Ainda mais porque o próximo compromisso do Goiás é justamente contra o Cruzeiro. Uma vitória nesse duelo deixa o time vivo na briga contra a degola. Uma derrota, porém, dificulta muito a sua vida nas rodadas seguintes.

O Bahia é quem tem mais chances de escapar entre os quatro últimos colocados. Com 38 pontos, a equipe comandada por Rogério Ceni ainda enfrenta Corinthians, São Paulo, América-MG e Atlético-MG, e tem que conseguir bons resultados nessas quatro partidas para sonhar em jogar a Série A no ano que vem. Além disso, tem que torcer contra Cruzeiro ou Vasco e somar três pontos a mais que um desses times nas próximas rodadas.

Rogério Ceni chegou com a dura missão de livrar o Bahia do rebaixamento. Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Para cariocas e mineiros, o duelo desta quarta no Mineirão é um capítulo importantíssimo na briga contra a Série B. Quem vencer, chega a 43 pontos, ultrapassa o Santos na tabela, e começa a respirar mais aliviado. Para quem perder, as coisas podem ficar complicadas, já que os 40 pontos atuais deixariam tanto Cruzeiro quanto Vasco a apenas dois do Bahia e com o mesmo número de jogos.

Os mineiros têm uma tabela difícil após o duelo contra o Vasco, pois ainda jogam contra Goiás, Athletico-PR, Botagogo e Palmeiras, três equipes na parte de cima da tabela. Há ainda o fato de não poder receber público em seu estádio, o que dificulta ainda mais as coisas para a equipe de Paulo Autori, que substituiu Zé Ricardo, demitido no último dia 12. Já os cariocas ainda pegam Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e Bragantino.