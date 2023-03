Sorteio da Libertadores e Sul-Americana 2023: potes, horário e onde assistir

Está chegando a hora de o torcedor conhecer os confrontos da fase de grupos da Copa Libertadores. Sete clubes brasileiros estarão representando o País na principal competição do continente (Athletico Paranaense, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras) e terão seus caminhos definidos nesta segunda-feira com o sorteio das chaves. A cerimônia está marcada para acontecer às 21h (horário de Brasília), no Centro de Convenções da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Os potes do sorteio já estão definidos. Assim, os torcedores têm uma pequena ideia de quais adversários seus times podem enfrentar. A única regra restritiva é que equipes de um mesmo país não podem cair no mesmo grupo, a não ser que um desses times seja oriundo do Pote 4, destinado aos clubes que disputaram as fases preliminares — caso do Atlético-MG, que pode cair na chave de um rival brasileiro.

O Flamengo, por ser o atual campeão do torneio, está no Pote 1. A distribuição das equipes é definida pelo ranking da Conmebol. O primeiro pote conta ainda com Palmeiras e Athletico. No Pote 2, o Brasil é representado por Corinthians e Fluminense e Internacional.

CONFIRA OS POTES DA LIBERTADORES

Pote 1 : Flamengo , River Plate, Palmeiras , Boca Juniors, Nacional, Athletico Paranaense , Independiente Del Valle e Olimpia.

: , River Plate, , Boca Juniors, Nacional, , Independiente Del Valle e Olimpia. Pote 2 : Libertad, Atlético Nacional, Internacional , Barcelona de Guayaquil, Racing, Corinthians , Colo-Colo e Fluminense .

: Libertad, Atlético Nacional, , Barcelona de Guayaquil, Racing, , Colo-Colo e . Pote 3 : Bolívar, The Strongest, Melgar, Alianza Lima, Argentinos Juniors, Metropolitanos, Aucas e Monagas.

: Bolívar, The Strongest, Melgar, Alianza Lima, Argentinos Juniors, Metropolitanos, Aucas e Monagas. Pote 4: Liverpool-URU, Deportivo Pereira, Ñublense, Patronato, Atlético-MG, Sporting Cristal, Cerro Porteño, Independiente Medellín.

🤞🏆 Potes confirmados! Vem aí o sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2023.



🤔 Quais serão os rivais do seu time?



🔜 2⃣7⃣ de março. pic.twitter.com/qRKUyIQli8 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 20, 2023

A Copa Sul-Americana também definirá seus grupos nesta segunda-feira. A edição deste ano conta com a participação de sete times brasileiros: América-MG, Botafogo, Fortaleza, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo. O time cearense se “classificou” após ser eliminado da fase prévia da Libertadores e, assim como na outra competição, está no Pote 4 e pode entrar no caminho de um conterrâneo.

CONFIRA OS POTES DA SUL-AMERICANA

Pote 1 : Peñarol, São Paulo , Santos , LDU, Estudiantes, Emelec, San Lorenzo e Santa Fe.

: Peñarol, , , LDU, Estudiantes, Emelec, San Lorenzo e Santa Fe. Pote 2 : Defensa Y Justicia, Guaraní, Red Bull Bragantino , Universitario, Deportes Tolima, Botafogo , Newell’s Old Boys e Palestino.

: Defensa Y Justicia, Guaraní, , Universitario, Deportes Tolima, , Newell’s Old Boys e Palestino. Pote 3 : Oriente Petrolero, Estudiantes (VEN), Danubio, Tigre, América-MG , Blooming, Goiás , Universidad César Vallejo.

: Oriente Petrolero, Estudiantes (VEN), Danubio, Tigre, , Blooming, , Universidad César Vallejo. Pote 4: Audax Italiano, Gimnasia y Esgrima, Puerto Cabello, Tacuary, Millonarios, Huracán, Fortaleza e Magallanes.

🏆 As divisões dos 4️⃣ potes com os 3️⃣2️⃣ clubes da Fase de Grupos da CONMEBOL #Sudamericana!



🗓️ O sorteio será na próxima segunda-feira, dia 27/3.#GrandeConquista pic.twitter.com/zGqkeZKcDW — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) March 20, 2023

ONDE ASSISTIR O SORTEIO DA LIBERTADORES E DA SUL-AMERICANA

A cerimônia, marcada para acontecer no Centro de Convenções da Conmebol, em Luque, no Paraguai, terá início às 21h (horário de Brasília) e será transmitida pela ESPN, na TV fechada, no YouTube do SBT e no globoplay.