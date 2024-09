As semifinais da Copa Sul-Americana 2024 estão definidas. Depois das classificações de Corinthians e Lanús, foi a vez de Cruzeiro e Racing garantirem vaga entre so quatro melhores desta edição. Nesta quinta-feira, 26, o time mineiro jogou com o regulamento embaixo do braço e empatou por 1 a 1 com o Libertad, do Praguai, no Mineirão. Na ida, havia vencido por 2 a 0.

Fora de casa, Arthletico-PR até tinha uma vantagem de um gol antes da bola rolar, mas 20 segundos após o apito final ela foi embora com o gol do Racing. Os argentinos seguiram melhores no jogo e pressionando e aplicaram um sonoro 4 a 1 no El Cilindro, o que garantiu a classificação dos hermanos.

Jogadores do Cruzeiro celebram a classificação para as semifinais da Sul-Americana após eliminarem o Libertad, do Paraguai, em Belo Horizonte. Foto: Douglas Magno/AFP

PUBLICIDADE Na terça, o Corinthians repetiu o bom desempenho do jogo de ida contra o Fortaleza e fez 3 a 0 em casa em cima do tricolor cearense. O Lanús teve dificuldades, mas passou nos pênaltis contra o Independiente Medellín, da Colômbia. O Brasil busca colocar um representante do País na final pelo quarto ano seguido. Desta vez, as semifinais vão ter uma clima de Brasil x Argentina, já que Corinthians e Cruzeiro terão pela frente adversários argentinos. O alvinegro paulista vem embalado para enfrentar o Racing, enquanto o Cruzeiro jogará contra o Lanús.

A final da edição 2024 será disputada em Assunção, capital do Paraguai, em 23 de novembro. As semis serão disputadas nos dias 23 e 30 de outubro. Pelo regulamento, as equipes com melhor campanha têm a vantagem de definir em casa. Ou seja, Lanús e Racing fazem o segundo jogo em seu mando de campo.

Desde que adotou o sistema de finais únicas, o país com mas campeões é o Equador, com três das cinco taças disputadas. Independiente Del Valle venceu em 2019 e 2022, enquanto a LDU bateu o Fortaleza na edição passada e foi campeão. O Athletico-PR foi o único brasileiro a vencer neste formato, quando fez final com o RB Bragantino em 2021.

O campeão desta edição receberá uma premiação de 6 milhões de dólares, ou R$ 32,64 milhões na cotação atual, enquanto o vice fica com R$ 10,88 milhões. Pela classificação para as semifinais, os quatro clubes já embolsaram R$ 4,35 milhões.

VEJA ABAIXO O CHAVEAMENTO, DATAS E CONFRONTOS DA SEMIFINAL DA SUL-AMERICANA 2024

Semifinal 1

23/10 - Corinthians x Racing | Neo Química Arena, São Paulo

30/10 - Racing x Corinthians | El Cilindro, Buenos Aires

Semifinal 2

23/10 - Cruzeiro x Lanús | Mineirão, Belo Horizonte

30/10 - Lanús x Cruzeiro | La Fortaleza, Buenos Aires

Final