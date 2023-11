Colômbia 2 x 1 Brasil: veja os memes da derrota da seleção pelas Eliminatórias

A renovada seleção brasileira de Fernando Diniz voltou a tropeçar nas Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil colapsou defensivamente, levou dois gols em um intervalo de quatro minutos no segundo tempo e perdeu de virada para a Colômbia por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, em duelo da quinta rodada da competição.

O Brasil sofreu sua segunda vitória seguida na competição, o que não nunca havia acontecido até então, e perdeu pela primeira vez na história para a Colômbia em um duelo das Eliminatórias. São apenas sete pontos somados em cinco jogos e a quinta colocação na tabela de classificação. O time terá que se reabilitar diante da atual campeã mundial Argentina. O clássico será na próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã.

Pra quem se acostumou a liderar a competição que leva à Copa do Mundo - no último ciclo, terminou o torneio invicto - a realidade hoje é muito diferente. E essa sequência de tropeços rendeu memes e reclamações dos torcedores nas redes sociais. Um dos mais criticados foi o lateral-direito Emerson Royal, jogador do Tottenham, da Inglaterra.

Chamou a atenção o amplo domínio da Colômbia, que finalizou mais de 20 vezes. Os colombianos já dominavam a partida quando perdiam por 1 a 0. No segundo tempo, depois de muito insistirem, a vitória veio com dois gols em quatro minutos, ambos marcados por Luis Díaz, de cabeça.

Fernando Diniz também foi muito criticado. O treinador fez uma leitura de jogo ruim e tirou de campo Rodrygo, um dos mais lúcidos em campo, quando o Brasil ainda vencia. Depois que o substituto de Neymar, lesionado, saiu, o Brasil mais nada produziu ofensivamente. Por isso e por outros motivos, foram muitas as críticas endereçadas ao treinador.