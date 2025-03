Confira os memes da eliminação do Corinthians na Pré-Libertadores

O Corinthians novamente deixa a Copa Libertadores precocemente. O time brasileiro não conseguiu reverter os 3 a 0 sofridos para o Barcelona do Equador no jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores, ganhou por apenas 2 a 0, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, e não disputará a fase de grupos do principal torneio de clubes do continente.

Os torcedores corintianos torceram e sofreram até o fim pelas redes sociais. No fim, porém, tiveram que aguentar as provocações e brincadeiras dos rivais.