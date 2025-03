Veja os memes da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista

Não faltaram polêmica e provocação ao final do duelo da semifinal do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira, vencido pelo Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Allianz Parque. O time alviverde agora enfrentará o Corinthians pelo título estadual.

O gol da vitória palmeirense saiu em um lance controverso. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza viu pênalti em um contato entre o zagueiro são-paulino Arboleda e o atacante palmeirense Vitor Roque, gerando revolta no elenco do time tricolor no estádio e entre os torcedores tricolores na internet.

São Paulo caiu para o Palmeiras nas semifinais do Paulistão e ficou na bronca com a arbitragem Foto: Alex Silva/Estadão

Raphael Veiga cobrou a penalidade com perfeição e garantiu a classificação palmeirense. No final da partida, até mesmo o perfil oficial do São Paulo no Instagram manifestou seu descontentamento, creditando a vitória à arbitragem.