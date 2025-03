Quem o Corinthians pode enfrentar na Sul-Americana após ser eliminado da Libertadores?

O Corinthians caiu na Pré-Libertadores, nesta quarta-feira, para o Barcelona do Equador, e terá pela frente agora a disputa da Copa Sul-Americana. O time paulista se junta aos brasileiros Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Vitória na disputa da segunda competição de clubes mais importante do continente. O Bahia ainda decide confronto com o Boston River, nesta quinta, pela Pré-Libertadores.

O sorteio da Sul-Americana acontece na próxima segunda-feira, 17 de março e o Corinthians estará no Pote 4, teoricamente junto com equipes mais fracas e podendo cair em uma chave com adversários mais fortes dos outros potes. O time paulista não pode enfrentar um dos demais brasileiros participantes desta edição da competição já na fase de grupos.

O Corinthians venceu o Barcelona do Equador por 2 a 0 em Itaquera, mas foi eliminado depois de perder por 3 a 0 na ida. Foto: Alex Silva/Estadão

Os jogos dos grupos da Sul-Americana começam já no início de abril. A grande final da Sul-Americana acontece em 22 de novembro, ainda sem local definido. Entre os adversários mais complicados que o Corinthians pode ter são os argentinos Independiente de Avellaneda e o Lanús. A equipe também pode ter pela frente um algoz: o Guaraní do Paraguai.

Veja os potes dos grupos da Sul-Americana

Pote 1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente-ARG, Cruzeiro, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG e América de Cali-COL

Independiente-ARG, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG e América de Cali-COL Pote 2: Guaraní-PAR, Paletino-CHI, Caracas-VEN, Vasco, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG

Guaraní-PAR, Paletino-CHI, Caracas-VEN, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG Pote 3: Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU

Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU Pote 4: Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, Vitória, GV San José-BOL, Deportes Iquique-CHI, Melgar-PER, Corinthians e Boston River-URU ou Bahia

