A sexta-feira teve o começo do Campeonato Brasileiro Feminino. Além disso, a principais das ligas do futebol europeu abriram as rodadas do final de semana. No principal torneio feminino de clubes do mundo, Chelsea e Arsenal fazem o clássico pela Women’s Super League, liga da elite inglesa. Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo comandou o Al-Nassr. Confira os resultados dos jogos de sexta-feira, dia 15.

La Liga (Espanha)

17h - Real Sociedad 2 x 0 Cádiz

Serie A (Itália)

16h45 - Empoli 0 x 1 Bologna

Ligue 1 (França)

17h - Toulouse 2 x 3 Lyon

Bundesliga (Alemanha)

16h30 - Colônia 1 x 5 RB Leipzig

Campeonato Saudita

Al-Ahli 0 x 1 Al-Nassr

Al-Feiha 1 x 1 Al-Riyadh

Al-Tai 1 x 1 Al-Ettifaq

Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino (1ª rodada)

19h - Santos 1 x 1 Real Brasília

19h - Ferroviária 1 x 1 Botafogo

21h30 - Palmeiras 3 x 2 Flamengo