A quinta-feira foi decisiva para a Liga Europa, que teve goleada do West Ham no Freiburg por 5 a 0 e se classificou para as quartas de final da Liga. O dia também terá jogo da Libertadores, da segunda fase da Copa do Brasil, além de confrontos por ligas e copas europeias.

Libertadores (Terceira rodada da fase prévia)

21h30 - Nacional-URU 2 (5) x (4) 1 Always Ready-BOL

Copa do Brasil (segunda fase)

19h - Brasiliense 1 x 1 Criciúma

20h - São Bernardo 0 x 2 Corinthians

20h30 - Águia de Marabá 3 x 0 Capital-TO

3 x 0 Capital-TO 21h30 - Botafogo-SP 2 x 1 Anápolis

2 x 1 Anápolis 21h30 - Fortaleza 0 x 0 Retrô

21h30 - Maringá 0 x 1 Amazonas

Liga Europa (oitavas de final)

14h45 - Rangers 0 x 1 Benfica

14h45 - Slavia Praga 1 x 3 Milan

14h45 - Villarreal 3 x 1 Olympique de Marselha

3 x 1 Olympique de Marselha 14h45 - West Ham United 5 x 0 Freiburg

5 x 0 Freiburg 17h - Atalanta 2 x 1 Sporting CP

2 x 1 Sporting CP 17h - Bayer Leverkusen 3 x 2 Qarabag FK

3 x 2 Qarabag FK 17h - Brighton 1 x 0 Roma

1 x 0 Roma 17h - Liverpool 6 x 1 Sparta Praga

Liga Conferência (oitavas de final)

14h45 - Fenerbahce 0 x 1 Union St. Gilloise

14h45 - Fiorentina 1 x 1 Maccabi Haifa

14h45 - PAOK FC 5 x 1 Dinamo Zagreb

5 x 1 Dinamo Zagreb 14h45 - Viktoria Plzen 0 (3) x (1) 0 Servette

0 (3) x (1) 0 Servette 17h - Aston Villa 4 x 0 Ajax

4 x 0 Ajax 17h - Club Brugge 3 x 0 Molde

3 x 0 Molde 17h - Lille 1 x 1 Sturm Graz

17h - Maccabi Tel Aviv 1 x 6 Olympiacos

Copa dos Campeões da Concacaf

Oitavas de final

21h - Alajuelense-CRC 1 x 1 New England Revolution-EUA

23h15 - Monterrey-MEX 0 x 0 FC Cincinnati-EUA - Em andamento