Veja os riscos de rebaixamento no Brasileirão depois da vitória do Cruzeiro em jogo atrasado

O jogo atrasado entre Fortaleza e Cruzeiro, pela 30ª do Brasileirão, mudou a porcentagem dos riscos de rebaixamento dos times da parte inferior da tabela. Com a vitória por 1 a 0 neste sábado, o Cruzeiro teve um respiro na sua luta contra a queda e saiu do Z-4. As possibilidades de voltar para a Série B do clube de Ronaldo diminuíram, ao passo que Santos, Vasco e Bahia viram os riscos de rebaixamento aumentarem.

Na 34ª rodada, o Cruzeiro perdeu para o Coritiba e tinha 35,6% de possibilidade de ser rebaixado. O torcedor ficou assustado. O técnico Zé Ricardo foi demitido após o jogo e o diretor técnico Paulo Autori assumiu como treinador interino. Agora, o time reduziu para 13,9% o risco de de queda, conforme as contas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ainda não está salvo, mas os três pontos diante do Fortaleza foram importantes.

Na tabela, os cruzeirenses superaram o Bahia, então o primeiro time fora do Z-4 e subiram para 16º, com 40 pontos. O time ainda conta com outro jogo atrasado, um confronto direto com o Vasco, na quarta-feira, às 19 horas, pela 33ª rodada. Desde que começou o Brasileirão, Ronaldo diz que o time teria de sobreviver nesta temporada porque o foco do clube era equacionar suas contas. Se o time escapar, o ano será positivo.

O Vasco também tem 40 pontos e é 15º. Com a vitória do Cruzeiro, os riscos de queda do Vasco estão em 13,6%. O Bahia entrou no Z-4 depois do jogo atrasado do time mineiro e viu a possibilidade de rebaixamento crescer para 67,3%. Rogério Ceni terá de fazer um trabalho de recuperação nessa reta final de torneio. O Brasileirão acaba dia 6 de dezembro.

Gol de Bruno Rodrigues deu a vitória ao Cruzeiro e bagunçou a briga pela permanência na Série A. Foto: Staff Images/Cruzeiro

O Santos tem uma situação mais confortável, com 42 pontos na 14ª posição. Porém, o clube paulista viu os riscos de queda aumentarem de 3,4% para 4,9%. O Fortaleza, que tinha até possibilidade de classificação para a Libertadores, agora vê a disputa do torneio continental praticamente impossível e ainda tem 1,4% de possibilidade de cair. Internacional e Corinthians têm, respectivamente, 3,2%, e 1,1%.

No extremo da tabela, o América-MG já foi rebaixado. O Coritiba está a caminho da Série B. A matemática aponta 0,01% de chance de se salvar. O Goiás tem 94,4% de possibilidade de queda.

Probabilidades de título do Brasileirão 2023

Palmeiras - 46,1%

Botafogo - 28,3%.

Red Bull Bragantino - 15,4%

Grêmio - 6,2%

Flamengo - 3,3%

Chances de vaga na Libertadores 2024

Palmeiras - 99,99%

Botafogo - 99,97%

Red Bull Bragantino - 99,76%

Grêmio - 99,55%

Flamengo - 98,2%

Atlético-MG - 97,5%

Athletico-PR - 4,8%

Risco de rebaixamento no Brasileirão 2023