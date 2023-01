Veja os três gols de Luis Suárez na estreia pelo Grêmio

Luis Suárez marcou três gols em sua estreia com a camisa do Grêmio. O uruguaio balançou as redes ainda no primeiro tempo. Com a participação essencial do centroavante, a equipe tricolor superou o São Luiz de Ijuí por 4 a 1 e faturou o título da Recopa Gaúcha.

O primeiro gol saiu logo aos quatro minutos. E foi um golaço. Após recuperação de bola no campo ofensivo, Bitello deu toque pelo alto para Suárez. Já dentro da área, ele deu um lindo toque por cima para encobrir o goleiro.

Aos 30 minutos, Suárez marcou seu segundo no jogo. Ferreira deu passe de primeira e deixou o camisa 9 na cara do gol. Com muita tranquilidade, apenas tocou na saída do goleiro.

O terceiro foi anotado aos 37. A bola sobrou para Suárez na grande área. De primeira, o uruguaio chutou cruzado, sem defesa para o goleiro.