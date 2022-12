Brasil e nove seleções já estão nas oitavas de final da Copa do Mundo; veja quem se classificou

Com a proximidade do fim da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, que se encerra oficialmente na próxima sexta-feira, dia 2, dez seleções já garantiram vaga nas oitavas de final do torneio e oito delas já conhecem seus adversários na próxima fase. Brasil e Portugal, que se classificaram de forma antecipada em suas chaves, ainda aguardam as definições de seus respectivos grupos para conhecer quem enfrentarão no primeiro mata-mata.

Leia também Pegue sua calculadora e confira quais seleções têm chance de classificação na Copa do Mundo do Catar

Entre as equipes que ainda buscam uma vaga, nesta quinta-feira, dia 1º, os Grupos E e F entram em campo na rodada final para decidir quem avança. Pelo Grupo F, às 12h (de Brasília), Croácia e Bélgica duelam. No mesmo horário, o já eliminado Canadá enfrenta o Marrocos. No Grupo E, Espanha (4 pontos) e Japão (3 pontos) se enfrentam às 16h. No mesmo horário, a Alemanha (1 ponto) encara a Costa Rica (3 pontos) precisando vencer para seguir em busca do pentacampeonato. O Estadão explica quais as contas cada seleção precisa fazer rumo à classificação.

Então, para não perder de vista, seguem as seleções mais bem encaminhadas para passar para as oitavas: Espanha, Alemanha, Croácia e Marrocos.

Já na sexta-feira, os Grupos G e H decidem seus classificados. No Grupo G, o Brasil (6 pontos) já está classificado e só aguarda a definição se avança na primeira ou segunda colocação. Um simples empate garante a melhor campanha para a equipe de Tite, que enfrenta Camarões, às 16h. Sérvia e Suíça se enfrentam no mesmo horário. As outras três seleções desta chave ainda têm chance de avançar na competição. O mais provável é que a Suíça fique com a segunda vaga da chave.

A Dinamarca foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, contrariando expectativas de que avançaria com facilidade no Grupo D. Foto: Abir Sultan/EFE

No Grupo H, Portugal (6 pontos) já está nas oitavas após vencer suas duas primeiras partidas. Gana (3 pontos), Coreia do Sul (1 ponto) e Uruguai (1 ponto) têm chance de classificação. Portugal e Coreia do Sul duelam às 12h (de Brasília) no mesmo horário que Uruguai e Gana se enfrentam.

Publicidade

Dentre as seleções que já conhecem seu caminho, no sábado, a Holanda enfrentará os Estados Unidos, às 12h. No mesmo dia, às 16h, a Argentina duela com a Austrália. No domingo, mais dois jogos: França x Polônia, às 12h, e Inglaterra x Senegal, às 16h.

Quem já deu adeus?

Se algumas seleções já carimbaram vaga nas oitavas, outras tantas já deram adeus ao Mundial do Catar, começando pela seleção anfitriã, primeira eliminada após ter sido derrotado nos dois primeiros jogos. Além dos catarianos, o Equador se despediu na fase de grupos no Grupo A. Já no Grupo B, Irã e País de Gales ficaram pelo caminho. No C, México e Arábia Saudita foram eliminados.

No Grupo D, de forma surpreendente, a Dinamarca encerrou a participação no Mundial na última posição da chave com apenas um ponto. A Tunísia, com 4, também se despediu. Além dessas, no Grupo F, o Canadá deu adeus à Copa do Mundo de forma antecipada após perder as duas primeiras partidas.

Confira os duelos das oitavas de final definidos até aqui

Holanda x Estados Unidos- 03/12- 12h-Estádio International Khalifa

Argentina x Austrália-03/12-16h-Estádio Ahmad Bin Ali

Continua após a publicidade

França x Polônia-04/12-12h-Estádio Al Thumama

Inglaterra x Senegal-04/12-16h-Estádio Al Bayt

1º E x 2F-05/12-12h-Estádio Al Janoub-A Definir

1ºG x 2ºH-05/12-16h-Estádio 974-A Definir

1ºF x 2E-06/12-12h-Estádio Cidade da Educação-A Definir

1ºH x 2ºG-06/12-16h-Estádio Lusail-A Definir