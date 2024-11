Veja o que o Corinthians precisa fazer para ir à Libertadores de 2025

Após derrotar o Vitória no último sábado, o Corinthians assumiu a décima colocação no Brasileirão, com 41 pontos. O título do Flamengo na Copa do Brasil aumentou uma vaga na Libertadores do ano que vem, já que o time carioca está garantido no torneio continental e ocupa atualmente o quinto lugar na tabela do Brasileiro.

Desse modo, neste momento, o sétimo colocado estaria assegurado na Libertadores de 2025. O Cruzeiro está na sétima colocação, com 47 pontos, seis acima do Corinthians.