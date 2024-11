Veja o que o São Paulo precisa fazer para se garantir na Libertadores de 2025

Caso o São Paulo conquiste a vitória no final de semana, irá carimbar o passaporte, ao menos, para a fase preliminar do torneio continental. Após o empate com o Red Bull Bragantino na quarta, em Bragança Paulista, faltam apenas dois pontos para o São Paulo se classificar para a Libertadores.

O time tricolor está onze pontos à frente do Cruzeiro, sétimo colocado, e doze pontos à frente do Bahia, que está no oitavo posto da tabela. Tanto Cruzeiro como Bahia foram derrotados na última rodada.