Veja quem são os 8 brasileiros convocados para a seleção dos Emirados Árabes Unidos

Os três outros brasileiros convocados têm mais rodagem no futebol. O meia Fábio de Lima, de 31 anos, foi das categorias de base do São Paulo, jogou no profissional do Vasco (em 2013) e do Atlético-GO e desde 2015 está no Al-Wasl.

O atacante Caio Canedo, de 34 anos, passou por inúmeros grandes clubes brasileiros (Botafogo, Figueirense, Internacional e Vitória) e desde 2015 está nos Emirados, onde hoje defende o Al-Wasl. E Caio Lucas, de 30 anos, jogou apenas no América de São José do Rio Preto, Interior de São Paulo, no Brasil e em 2001 foi para o futebol japonês. Chegou a jogar no Benfica e após idas e vindas em empréstimos do time português, está desde 2021 no Sharjah.