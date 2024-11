Veja todos os grupos e sedes da Copinha 2025; Estádio do Pacaembu volta a receber a final

Com o retorno confirmado da grande decisão para a Arena Pacaembu, depois de cinco anos longe por conta da pandemia e reformas de modernização, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, que em 2025 irá ter sua 55ª edição, foi lançada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em um evento realizado na noite desta segunda-feira (25), no Mercado Pago Hall.

Durante o evento, que teve apresentação de Everaldo Marques e Grafite, revelou em primeira mão os grupos, cidades sedes, clubes participantes e todos os detalhes da maior e mais querida competição de base do mundo. O evento foi aberto com um discurso de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), e também contou com a presença de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, que ressaltou a importância do futebol de base e garantiu, que todas as competições têm custeio da entidade, com ajudas em viagens e outros gastos.

Copinha voltará a ter final no Pacaembu após 5 anos. Foto: João Loureiro/Ag. Paulistão

A 55ª edição da Copinha terá a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 sedes, classificando os dois melhores à segunda fase. Daí para frente, jogos únicos, no melhor estilo mata-mata. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

Historicamente, a Copinha abre a temporada do futebol brasileiro e em 2025, não será diferente. O torneio tem início marcado para 02 de janeiro e a final acontece dia 25 de janeiro, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo.

Maior campeão do torneio com 11 títulos, o Corinthians está no Grupo 27, situado em Santo André, ao lado do time da cidade, Rio Branco, do Acre, e Gazin Porto Velho, de Rondônia. Atual bicampeão da Copinha, está em Barueri, no Grupo 19, ao lado de Oeste, Santa Cruz-AC e Náutico-RR.

O Santos, por sua vez, aparece no Grupo 7, que também é composto por Ferroviária, time da cidade de Araraquara, Jaciobá-AL e Tirol-CE. Por fim, o São Paulo, dono de quatro títulos, irá jogar em Jaú na primeira fase, ao lado do XV de Jaú, Picos-PI e Serra Branca-PB.

Confira todos os grupos da Copinha 2025

GRUPO 1 - Votuporanga

Votuporanguense-SP

Botafogo-RJ

Floresta-CE

Fast Clube-AM

GRUPO 2 - Santa Fé do Sul

Santa Fé-SP

Ponte Preta-SP

Cuiabá-MT

Iape-MA

GRUPO 3 -Tanabi Tanabi-SP

Santa Cruz-PE

Operário-PR

Força e Luz-RN GRUPO 4 - Bálsamo

Mirassol-SP

Criciúma-SC

Rio Branco-ES

Capitão Poço-PA

GRUPO 5 - Franca

Tupã-SP

Água Santa-SP

Brasiliense-DF

CRB-AL

GRUPO 10 - Lins

Fluminense-RJ

Linense-SP

Coimbra-MG

Inter de Limeira-SP

GRUPO 11 - Jaú

XV de Jaú-SP

São Paulo-SP

Picos-PI

Serra Branca-PB

GRUPO 12 - Tietê

Comercial Tietê-SP

América-RN

Juventude-RS

Operário Caarapoense-MT

GRUPO 13 - São Carlos

São Carlos-SP

Cruzeiro-MG

Imperatriz-MA

Real Brasília-DF

GRUPO 14 - Itapira

Itapirense-SP

Portuguesa-RJ

Atlético-GO

América-RJ

GRUPO 15 - Porto Feliz

Desportivo Brasil-SP

Coritiba-PR

Dom Bosto-MT

Hercílio Luz-SC

GRUPO 16 - Capivari

Capivariano-SP

Bahia-BA

Madureira-RJ

Sergipe-PE

GRUPO 17 - Osasco

Audax-SP

Athletico-PR

Mazagão-AP

Ferroviário-CE

GRUPO 18 - Voturantim

Votoraty-SP

ABC-RN

Genus-RO

Novorizontino-SP

GRUPO 19 - Barueri

Palmeiras-SP

Oeste-SP

Santa Cruz-AC

Náutico-RR

GRUPO 20 - Embu das Artes

Referência-SP

Sport-PE

Boavista-RJ

Cascavel-PR

GRUPO 21 - Guaratinguetá

Atlético Guaratinguetá-SP

Grêmio-RS

Porto Vitória-ES

Vitória da Conquista-BA

GRUPO 22 - Taubaté

Taubaté-SP

Goiás-GO

Marcílio Dias-SC

Inter de Minas-MG

GRUPO 23 - Mogi das Cruzes

EC São Bernardo-SP

Flamengo-RJ

Zumbi-AL

Cruzeiro-PB

GRUPO 24 - Suzano

União Suzano-SP

Avaí-SC

Red Bull Bragantino-SP

União Araguainense-TO

GRUPO 25 - Santana de Parnaíba

Fortaleza-CE

Carajás-PA

Ituano-SP

São Bento-SP

GRUPO 26 - Salto

Sfera-SP

América-MG

Estrela de Março-BA

Piauí-PI

GRUPO 27 - Santo André

Corinthians-SP

Santo André-SP

Rio Branco-AC

Gazin Porto Velho-RO

GRUPO 28 - Itaquaquecetuba

Aster Itaguá-SP

Vila Nova-GO

Dourado-MS

Falcon-SE

GRUPO 29 - Guarulhos

Internacional

Flamengo-SP

Barra-SC

América-SE

GRUPO 30 - São Paulo (Ibrachina Arena)

Ibrachina-SP

Náutico-PE

Monte Roraima-RR

Araguacema-TO

GRUPO 31 - São Paulo (Juventus)

Juventus-SP

Ceará-CE

Trindade-GO

Portuguesa Santista

GRUPO 32 - São Paulo (Nicolau Alayon)