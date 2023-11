Brasil e Argentina se enfrentam na próxima terça-feira, dia 21, no Maracanã, em duelo que pode marcar a última partida de Lionel Messi no Brasil. Será também o primeiro confronto entre os rivais desde o tricampeonato mundial argentino no Catar, em dezembro. Apesar disso, os torcedores ainda não conseguem adquirir os ingressos para a partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O motivo é uma questão jurídica entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a concessão do estádio, mas as vendas podem ser iniciadas já nas próximas horas, antes mesmo do jogo contra a Colômbia, nesta quinta.

É a segunda vez em um mês que a entidade está envolvida em negociações dessa natureza – neste caso, diretamente e com trâmites legais – com a gestão do Maracanã. Em outubro, a CBF atuou, junto a Flamengo e Fluminense, nas discussões com a Conmebol para que a final da Libertadores fosse mantida no Rio. O clube rubro-negro queria disputar partida contra o Red Bull Bragantino no estádio uma semana antes da decisão, enquanto a entidade sul-americana exigia que o Maracanã já estivesse à sua disposição.

Maracanã receberá duelo entre Brasil e Argentina na próxima terça-feira. Foto: Sergio Moraes/Reuters

No caso do duelo com a Argentina, não há o risco de que o local da partida seja alterado. Mesmo sem o início das vendas e com o contrato de cessão do estádio, o jogo está mantido no Maracanã. Nesta segunda-feira, houve reuniões de planejamento, que envolviam questões de segurança e logística, para a realização do jogo. Já há um acordo entre as partes, mas o contrato de locação do estádio ainda não foi firmado. A entidade, inclusive, alertou os torcedores sobre golpes com vendas falsas de entradas para a partida.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem do Estadão, o atraso da comercialização dos ingressos se deve única e exclusivamente a questões contratuais. A CBF se preocupa que os documentos estejam devidamente assinados para que não haja impactos jurídicos no futuro. É uma questão que se solucionará em breve – a venda pode ser, inclusive, iniciada já nesta terça-feira, nas próximas horas.

Plataforma de vendas informa que ingressos para Brasil x Argentina ainda não foram comercializados. Foto: Reprodução

O Maracanã foi escolhido como palco do clássico neste ano. Será o primeiro duelo entre as equipes no local desde a final da Copa América de 2021, com público reduzido por causa da pandemia da covid-19, que terminou no primeiro título de Messi pela seleção argentina. Deveria ocorrer ainda outro encontro das seleções em 2021, pelas Eliminatórias da Copa de 2022, mas a partida foi suspensa pela Anvisa. Ela chegou a ser remarcada para junho do ano seguinte, mas foi cancelada.

Antes do jogo com a Argentina, a seleção brasileira encara a Colômbia nesta quinta-feira, em Barranquilla, às 21h (horário de Brasília). Na terceira colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, a seleção vem de dois tropeços, na última Data Fifa. Os brasileiros empataram com a Venezuela em casa e foram derrotados pelo Uruguai, em Montevidéu.

Preço dos ingressos e onde comprar

Ainda que não tenha tido o início da venda, a plataforma que os torcedores poderão comprar seus ingressos é a Eleven Tickets, que tem parceria com a CBF. Para o duelo no Maracanã, o preço dos ingressos ainda não foram divulgados também, mas com base nas partidas que a seleção já teve nesta edição das Eliminatórias dá para se ter uma ideia. Neste ano, foram duas partidas realizadas no País: contra a Bolívia, no Mangueirão, em Belém, e diante da Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Em cada um desses jogos, há três categorias de ingressos – além dos camarotes – que variaram entre R$ 200 e R$ 600. Os ingressos na Arena Pantanal foram mais caros.