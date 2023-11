Vendedor dá show em embaixadinhas e ganha aposta com argentinos em praia do Rio; veja vídeo

Horas antes de a bola rolar para o clássico entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, o clima entre torcedores dos dois países foi amistoso nas praias do Rio. Em um momento de descontração, a reportagem da emissora argentina TyC Sports propôs um desafio de embaixadinhas entre um vendedor ambulante brasileiro e um torcedor do Boca Juniors.

Caso o brasileiro levasse a melhor nas embaixadinhas, os argentinos teriam de comprar as caipirinhas que ele estava vendendo. No desafio, quem começou a fazer as embaixadinhas foi o torcedor do Boca Juniors, que conseguiu emendar 53.

Na vez do brasileiro, houve ainda uma dificuldade extra, uma vez que o ambulante completou 60 embaixadinhas com a bandeja na mão segurando copos cheios de caipirinha. Durante o desafio, argentinos ainda tentaram desequilibrar o brasileiro, jogando areia em direção a seus pés e retirando copos da sua bandeja.

Ao ganhar o desafio, o vendedor falou alguns palavrões e se mostrou um pouco incomodado com o adversário argentino, que reclamou que a caipirinha tinha pouca bebida alcoólica. “Pouca cachaça? Para de chorar, acabei de preparar. Você queria me fazer passar vergonha na televisão, mas foi você quem passou”, disse o brasileiro. Por fim, ele ainda fez mais embaixadinhas com um coco vazio.

Em péssima fase nas Eliminatórias, a seleção brasileira encara os atuais campeões mundiais nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã. O clássico terá transmissão da Globo e do SporTV.