Venezuela x Brasil: onde assistir ao jogo do Pré-Olímpico, horário e escalações

A seleção brasileira encara a Venezuela nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, em partida válida pela quinta e última rodada da primeira fase do Pré-Olímpico de futebol masculino. Com 100% de aproveitamento, os comandados de Ramon Menezes já estão classificados para o quadrangular final e com o primeiro lugar do Grupo A assegurado. O treinador deve rodar o elenco e dar chances a outros atletas nesta partida.

PUBLICIDADE O Brasil tem 100% de aproveitamento na competição, tendo vencido Equador, Colômbia e Bolívia. A Venezuela está em terceiro lugar na chave, com cinco pontos, dois a menos do que o Equador. Como as chaves têm cinco times, os equatorianos já jogaram quatro partidas e não podem mais pontuar. Assim, os anfitriões avançam à próxima fase se vencerem o Brasil. No Grupo B, Paraguai e Argentina já estão classificados. O quadrangular é disputado em turno único. As duas melhores seleções garantem a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Venezuela e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira pelo Pré-Olímpico Foto: Arte/Estadão

VENEZUELA x BRASIL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PRÉ-OLÍMPICO

DATA : 01/02 (quinta-feira).

: 01/02 (quinta-feira). HORÁRIO : 20 horas (horário de Brasília).

: 20 horas (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

ONDE ASSISTIR VENEZUELA x BRASIL AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA VENEZUELA

VENEZUELA: Samuel Rodríguez; Ferro, Vivas, Uzcatégui e Renné Rivas; Ortega, Faya, Segovia, David Martínez; Riasco e Bolívar. Técnico: Ricardo Valiño.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

BRASIL: Kaique (Matheus Donelli); Bruno Gomes, Lucas Fasson, Luan Patrick e Rikelme; Ronald, Gabriel Pirani e Guilherme Biro (Bruno Gomes); Marquinhos, Geovane e Gabriel Pec. Técnico: Ramon Menezes

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VENEZUELA E BRASIL