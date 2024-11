Verón compara premiação da Copa do Brasil com Argentina: 'Aqui não dá nem pra pagar ônibus'

O Flamengo acumulou R$ 93,1 milhões na campanha do título da Copa do Brasil. O clube arrecadou R$ 19,6 milhões da terceira fase até a semifinal, e foi premiado com mais R$ 73,5 milhões pelo troféu. O mata-mata nacional é considerado o torneio mais rentável do futebol nacional.

Atual campeão da Copa da Liga Argentina, o Estudiantes foi premiado pela Conmebol, juntamente com a Associação de Futebol Argentino (AFA), com US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,9 milhões). Segundo a imprensa do país vizinho, 70% da receita da final com o Vélez Sarsfield, no Estadio Madre de las Ciudades, ficou com a entidade sul-americana.