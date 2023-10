Verstappen fala em ‘sensação fantástica’ após tricampeonato: ‘É simplesmente incrível’

Max Verstappen confirmou as expectativas que já existiam antes do fim de semana do GP do Catar e conquistou seu terceiro título mundial de Fórmula 1 ao chegar em segundo lugar na corrida sprint, disputada neste sábado, dia 7. Após fazer história com o tricampeonato, o piloto da Red Bull dedicou a façanha aos membros de sua equipe. Ele é o primeiro campeão em um sábado desde Nelson Piquet, em 1987, e o segundo na história a conquistar seus três primeiros títulos de forma consecutiva, depois de Sebastian Vettel.

“É uma sensação fantástica. Foi um ano incrível, com muitas corridas emocionantes. Estou extremamente orgulhoso do trabalho da equipe. Foi uma alegria fazer parte desse grupo de pessoas. Ser tricampeão mundial é simplesmente incrível. Continuaremos nos esforçando ao máximo, fazendo o melhor que pudermos”, celebrou Verstappen.

Max Verstappen é o novo tricampeão da Fórmula 1 Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER

A sprint do Catar foi marcada por diversos acidentes, o que resultou no acúmulo de bandeiras amarelas e acionamentos do safety car. Verstappen chegou a perder duas posições após uma largada ruim, mas se recuperou ao longo da prova e conseguiu chegar até a segunda posição, atrás apenas de Oscar Piastri. “Foi uma corrida bastante emocionante, um pouco prejudicada pelas entradas do safety car, mas, no geral, foi divertido na pista. Estou incrivelmente feliz no momento”, analisou o tricampeão.

O título de Max foi garantido na volta 11, após Sergio Pérez abandonar devido a um acidente com Nico Hülkenberg e Esteban Ocon. O mexicano tem 223 pontos contra 407 do rival holandês. A F-1 volta à pista de Lusail neste domingo, com a largada do GP do Catar programada para as 14h (de Brasília). / GRANDE PRÊMIO