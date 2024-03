Chileno Vidal provoca Marcelo após sorteio dos grupos da Libertadores

Fluminense e Colo-Colo caíram no Grupo A da Copa Libertadores 2024 e vão se enfrentar no torneio continental. Após o sorteio que definiu os confrontos, realizado na última segunda-feira (18), o volante Arturo Vidal, que defende a equipe chilena, cutucou o lateral-esquerdo Marcelo, veterano jogador do time brasileiro.

Em entrevista ao jornal La Tercera, do Chile, Vidal indicou que o lateral terá trabalho com os alas do Colo-Colo. “Quero ver o Marcelo contra o Zavala ou o Bolados. Quero ver quando eles correrem para cima dele”, disse o volante.

Vidal em campo pelo Colo-Colo, do Chile Foto: Colo-Colo

Vidal também afirmou conhecer outros jogadores do Fluminense e até ser amigo de alguns. "Tenho vários amigos lá, como Renato Augusto e Douglas Costa", disse. Além de Fluminense e Colo-Colo, o grupo A da Libertadores tem ainda Alianza Lima e Cerro Porteño. "Gostei deste grupo. Todos os times estão bem parelhos. Confiem, pessoal", afirmou Vidal.

O volante chileno teve passagem pouco estrelada pelo futebol brasileiro. Vidal desembarcou no País para defender o Flamengo em julho de 2022, e se sagrou campeão da Libertadores e da Copa do Brasil daquele ano.

Em julho de 2023, o jogador acertou rescisão com o clube carioca e assinou com o Athletico-PR, onde ficou até o final da temporada passada. No início de 2024, Vidal retornou ao Colo-Colo, time que o revelou.