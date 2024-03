Vídeo: Arboleda curte boate em Nova York ao lado de joia equatoriana de 16 anos e rebate críticas

No vídeo, Arboleda exibe um maço de dinheiro ao lado de uma mulher (veja acima). Outros dois atletas equatorianos teriam acompanhado o zagueiro na casa noturna: o meio-campista Ray Kendry Páez e o ponta Gonzalo Plata.

A gravação teria sido feita um dia antes do jogo amistoso entre Equador e Itália, que ocorreu na Red Bull Arena, em Nova Jersey, no último domingo, e acabou com a derrota da seleção sul-americana por 2 a 0. Arboleda não saiu do banco de reservas nessa partida, enquanto Plata foi titular e Páez entrou em campo no decorrer do duelo.