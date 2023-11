Vídeo: brasileiros e colombianos brigam antes da entrevista do técnico Fernando Diniz após derrota

A derrota da seleção brasileira para a Colômbia nesta quinta-feira, por 2 a 1, escancarou a crise que vive a equipe treinada por Fernando Diniz nas Eliminatórias. À espera de Carlo Ancelotti, o Brasil teve seu segundo revés consecutivo (já havia perdido para o Uruguai na última rodada) e amarga a quinta colocação na tabela. Após o jogo, na sala de imprensa, a tensão do campo chegou os bastidores, com confusão entre membros da imprensa brasileira e funcionários colombianos, com trocas de empurrões e xingamentos.

Em um dos vídeos, divulgados pelo jornalista Carl Worswick, é possível ver o início da confusão entre membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Colombiana de Futebol (FCF) no Estádio Metropolitano Barranquilla, na Colômbia. Tudo por causa dos patrocinadores. A entidade brasileira desejava realizar a entrevista coletiva de Diniz com o banner de patrocinadores da seleção atrás do treinador. No entanto, a assessoria da federação colombiana entendia que a entrevista deveria ser realizada sem a faixa.

A confusão se estendeu para os jornalistas que estavam na sala, com trocas de xingamentos e empurrões. Um dos membros da delegação colombiana chegou a cair no chão; a segurança do estádio também precisou intervir, para tentar acalmar os ânimos. Veja vídeo.

“Não sabe receber as pessoas na sua casa, não? Você vai jogar no Brasil! Que p**** é essa? Trata a gente com respeito”, disse um dos seguranças brasileiros na confusão. “Tira a mão, tá maluco? Sai”, esbravejou outro jornalista no conflito. Após a confusão, a entrevista de Fernando Diniz foi dividida em duas partes. Em um primeiro momento, em frente ao banner da seleção mandante, ele falou apenas para jornalistas colombianos; depois, em pé, diante da faixa da CBF, para os profissionais de imprensa brasileiros.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, diante da Argentina, no Maracanã. Liderada por Messi, a atual campeã mundial foi derrotada pelo Uruguai, por 2 a 0, em La Bombonera. A partida da próxima semana pode marcar o último encontro do camisa 10 argentino com a seleção brasileira no País.