Vídeo: veja momento de suposta enforcada de Casemiro em adversário; novos ângulos contestam expulsão

Apesar do Manchester United ter garantido vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace e uma subida de posições no Campeonato Inglês, o dia não foi de todo bom para os ‘Red Devils’. Casemiro foi expulso após supostamente ter ‘enforcado’ Will Hughes em uma briga generalizada entre os jogadores. Nas redes sociais, circulam as imagens do ocorrido, onde os torcedores debatem se foi realmente passível da punição, analisada pelo VAR durante a partida.

Nas imagens, as mãos do brasileiro vão, de fato, ao pescoço do rival, mas chama atenção o fato dos dois terem se abraçado momentos depois, sorrindo. A dúvida é se teria sido uma forma de acalmar e tirá-lo da briga ou realmente de intimidação. Somente Casemiro foi expulso na confusão, que se iniciou após uma falta dura sofrida por Antony.

Leia também Sem Neymar e Mbappé, Messi marca e PSG vence de virada no Francês

Isso aqui PASSOU LONGE de ser motivo para expulsão. Ainda mais expulsão direta e ÚNICA no meio de uma confusão generalizada.



Decisão RIDÍCULA da arbitragem. #MUFC #ManchesterUnited #ManUtdBR #Casemiro pic.twitter.com/uHdsKHXxLk — Manchester United Brasil - ManUtdBR (@manutdbroficial) February 4, 2023

Com o desfalque do volante, o United sofreu com a pressão do Crystal Palace, que diminuiu o placar de 2 a 0 para 2 a 1 aos 32 minutos do segundo tempo e ficou em cima pelo empate, mas conseguiu manter os três pontos.

Por conta do cartão vermelho, Casemiro ficará suspenso pelos próximos três jogos do Manchester, que pode apelar contra a punição com a ajuda das novas imagens que circulam pela internet. Está é a primeira expulsão direta do brasileiro em toda sua carreira e ele sempre foi reconhecido por ser um atleta limpo em campo.