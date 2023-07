VÍDEO: Cristiano Ronaldo faz participação especial em comercial de Santa Catarina; assista

Cristiano Ronaldo chamou a atenção dos brasileiros ao aparecer em um comercial da FG Empreendimentos transmitido em rede nacional neste domingo, 23, onde interage por alguns segundos com sua irmã, Katia, e mãe, Dolores, desejando sorte em novos negócios em Balneário Camboriú (SC). A participação especial também revelou uma parceria do craque com a empresa.

A peça publicitária foi ao ar durante o intervalo do programa Fantástico, da Globo, e tem como título “Família Aveiro”. Nela, o português conversa com as familiares sobre os projetos na cidade do litoral catarinense, famosa por investimentos em imóveis por parte de famosos. Ele próprio, além de outros atletas, como Neymar, tem aplicações no local.

Depois de interagir com as parentes, Cristiano Ronaldo volta a aparecer no comercial ao autografar uma bola de futebol e chutá-la ao “espaço” para que, na sequência, ela caia em Balneário Camboriú e quique em alguns de seus pontos turísticos, como a Ilha das Cabras, a Roda Gigante e em edifícios da própria FG.

Katia revelou que sua família é próxima aos executivos da construtora e que trabalham em mais participações em negócios na cidade. “Além de novos endereços residenciais, também pensamos para Balneário Camboriú mais um projeto comercial da família”, disse.

A FG não é estranha para os moradores do município, visto que é comum encontrar sua logo em prédios de lá. Ela será, inclusive, dona do maior arranha-céu do Brasil, a Triumph Tower, que está em construção.

Além da participação na publicidade da construtora, Cristiano é agora seu parceiro comercial, não somente como garoto propaganda mas também investidor. Em 2022, ele se reuniu com Jean Graciola, presidente da empresa, para discutir interesse em um de seus produtos.

“Nossas famílias fortaleceram laços com o convívio tanto aqui em Balneário Camboriú quanto nas viagens internacionais”, disse o executivo em comunicado à imprensa. “Desta vivência, consolida-se o desejo da família Aveiro em investir na cidade, unir nossas marcas e assim criarmos a campanha FG e Família Aveiro”, complementou.