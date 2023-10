Vídeo de Leila batendo pênaltis viraliza após Palmeiras desperdiçar cobranças contra o Boca; veja

Um vídeo de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, batendo pênaltis viralizou nas redes sociais depois da eliminação do time brasileiro diante do Boca Juniors, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa Libertadores. Após empatar sem gols na Argentina, a equipe alviverde ficou no 1 a 1 em casa e acabou perdendo a vaga na decisão do torneio continental ao desperdiçar duas cobranças na marca da cal.

Nas imagens, Leila brinca de bater pênalti com o mascote do clube no gramado do Allianz Parque. “O gol é muito grande. Como é que pode perder pênalti? Não dá, hein”, diz a presidente. Trata-se de um vídeo de 2019, ano em quem o Palmeiras foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo São Paulo após disputa por penalidades. A equipe já havia perdido o título do Estadual nos tiros livres no ano anterior.

Leila Pereira brinca de bater pênaltis no Allianz Parque em vídeo que viralizou nas redes sociais. Foto: Reprodução/X/@Choquei

Empurrado pela sua torcida, o Palmeiras precisava de uma vitória simples para avançar à final da Libertadores. O time de Abel Ferreira saiu atrás do placar ainda no primeiro tempo, com o astro uruguaio Edinson Cavani marcando para os argentinos. Na etapa final, Piquerez deixou tudo igual com um lindo chute de fora da área. O Boca chegou a ter o capitão Marcos Rojo expulso, mas segurou o empate até o último minuto.

A disputa por pênaltis parecia promissora após Weverton defender a cobrança de Cavani, a primeira, mas o Palmeiras desperdiçou duas chances, com Raphael Veiga e Gustavo Gómez, dois dos melhores batedores da equipe. O jovem Kevin e Piquerez marcaram para o time brasileiro, que acabou perdendo por a 4 a 2 a série. As redes não perdoaram a brincadeira da presidente do clube. Há um ditado antigo no futebol que diz que cobrança de pênalti é tão importante que o presidente do time deveria bater.

O Boca Juniors disputa a final da Libertadores com o Fluminense, que eliminou o Internacional na outra semifinal. A finalíssima acontece dia 4 de novembro, às 16h (horário de Brasília), em jogo único no Maracanã. O time argentino busca o sétimo troféu e pode se juntar ao maior campeão do torneio, o Independiente. A equipe carioca, por sua vez, tenta a primeira taça continental de sua história.