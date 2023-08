Novo ângulo indica toque no joelho de Cássio em gol de Lucas em São Paulo x Corinthians; vídeo

O clássico entre São Paulo x Corinthians, pela Copa do Brasil, ainda levanta polêmicas. Após novas imagens da TV São Paulo, que teria apontado irregularidade no segundo gol da equipe, um vídeo gravado das arquibancadas do Morumbi indica que a bola tocou no joelho de Cássio – ao invés da mão de Lucas Moura, como apontaram corintianos nas redes sociais de outra gravação.

No registro, gravado por um torcedor são-paulino com um celular, a bola fica próxima da mão do atacante, mas é o goleiro corintiano o responsável por “empurrá-la” para o fundo do gol. Nas redes sociais, torcedores do São Paulo afirmam ser claro que o toque foi de Cássio, ao invés do que havia sido apontado ao longo desta quinta-feira. Veja o vídeo abaixo:

Tanto no registro da São Paulo quanto aquele feito pelo torcedor são-paulino não foram levados em consideração na análise do Árbitro de Vídeo (VAR), já que este só tem acesso às câmeras do campo e da transmissão oficial da TV. O lance foi checado e, após pouco mais de um minuto, validado por Raphael Claus (Fifa-SP).

A CBF ainda não disponibilizou ao público o áudio e análise da cabine do VAR durante a revisão do lance, o que é incomum. A outra semifinal, Flamengo 1 x 0 Grêmio, já teve a atuação do árbitro assistente no Maracanã liberada nesta quinta-feira.

No Morumbi, Igor Junio Benevenuto de Oliveira, que pertence ao quadro da Fifa, chefiou a equipe do VAR no clássico com o Corinthians. Frederico Soares Vilarinho foi o assistente número 1 do VAR e Rodolpho Toski Marques, o número 2. Pericles Bassols foi escalado como observador de VAR.

A partida terminou com a vitória do São Paulo por 2 a 0, que se classificou para a final da Copa do Brasil. Ele enfrentará o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. As finais estão marcadas para os dias 17 e 24 de setembro. Os mandos de campo ainda serão definidos pela CBF.