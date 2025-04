Nahuel Guzmán, goleiro do Tigres, tentou ‘entrar na mente’ de ninguém menos que Sergio Ramos com uma provocação inusitada: o zagueiro, hoje no Monterrey, foi cobrar um pênalti e viu o arqueiro ficar o tempo todo de costas até se virar na última hora para tentar defender. A estratégia não deu certo na hora, mas ao menos trouxe ‘sorte’ para sua equipe, que saiu vitoriosa no jogo do último sábado, 12, pelo Campeonato Mexicano.

A partida valeu pela 15ª rodada do clausura da liga nacional, com o mesmo objetivo para cada clube, que é de garantir a classificação para a série final. O Tigres está bem encaminhado, atualmente na quarta colocação, enquanto o Monterrey ocupa o nono lugar e, neste momento, teria que disputar uma eliminatória para avançar à fase decisiva.

Sergio Ramos converteu o pênalti para abrir o placar para o Monterrey no duelo com o Tigres, mas viu seu time tomar a virada. Foto: Julio Cesar Aguilar/AFP

A derrota do time de Sergio Ramos aconteceu somente nos minutos finais, levando um gol aos 45 e outro aos 50 do segundo tempo, em um jogo que contou ainda com três expulsões. A penalidade convertida do zagueiro abriu ao placar, aos quatro minutos da etapa final. A postura de Guzmán, no entanto, acabou sendo mais comentada nas redes sociais do que o próprio jogo. Os internautas não perdoaram o goleiro pela "tática". "Sério que ele achou que ia entrar na cabeça do Ramos?", comentou um usuário. "Pelo menos chamou atenção", disse outro

Sergio Ramos chegou ao Monterrey em fevereiro de 2025, após uma breve passagem pelo Sevilla, duas temporadas no Paris Saint-Germain e uma longa carreira no Real Madrid, onde fez história. Pelo clube mexicano, o zagueiro mantém o espírito de artilheiro, com quatro gols marcados em sete jogos, três deles no Campeonato Mexicano e um na Liga dos Campeões da Concacaf.