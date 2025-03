Vídeo: goleiro do América leva frango incrível em final do Mineiro com o Atlético

A decisão do Campeonato Mineiro começou neste sábado com o Atlético saindo na frente do placar, no Mineirão, após um frango incrível do goleiro Jori, do América. Aos 7 minutos do primeiro tempo, o arqueiro foi tentar encaixar cruzamento de Guilherme Arena, mas a bola acabou passando entre as suas pernas e indo para no fundo do gol.

O lance rapidamente viralizou nas redes sociais. Cabe ressaltar que o América está desfalcado do goleiro Matheus Mendes, destaque do time no Campeonato Mineiro. O arqueiro está emprestado ao clube justamente pelo rival Atlético, e a direção americana teria de desembolsar R$ 750 mil para ter jogador em campo neste sábado.

Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza

Caso confirme a vitória, o Atlético leva a vantagem para a partida de volta e se aproxima do título de número 50 do Estadual.

O segundo jogo está marcado para o próximo sábado, dia 15, às 16h30, no Estádio Independência. O América tem a vantagem de jogar a segunda partida em casa por deter a melhor campanha na fase de grupos.