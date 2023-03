VÍDEO: Jogador do Groningen leva soco de próprio torcedor em confusão no Campeonato Holandês

Uma partida de futebol na Holanda, válida pelo Campeonato Nacional, registrou momentos de tensão na arquibancada. O Groningen, que corre sério risco de ser rebaixado, recebeu o Heerenveen no Estádio Euroborg e, mais uma vez, não teve boa atuação. Aos 40 minutos do primeiro tempo, os visitantes já venciam por 2 a 0, o que enfureceu os torcedores na arena e resultou em uma cena lamentável: um deles agrediu o lateral-esquerdo de seu próprio time, Jetro Willems, ex-Newcastle. Mas sem querer.

A confusão ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo, no momento em que um grupo de adeptos teve de ser contido pelo cordão de segurança enquanto havia o medo de uma invasão de campo. O jogador foi um dos que se aproximaram para pedir calma aos presentes e, no meio do ‘bolo’, levou um soco que, por sorte, pegou apenas de ‘raspão’.

Wat een gekken. Jetro Willems die een knal krijgt van zijn eigen supporter. #FCGroningen pic.twitter.com/hyzMLgJ1wy — Gert-Jan (@gjredder) March 19, 2023

No vídeo, nota-se que a atitude não foi aprovada por seus colegas de arquibancada, já que o agressor foi prontamente detido e retirado da confusão pelos seguranças. Alguns torcedores ainda ajudaram Willems, que não se machucou, quando ele voltou ao local.

A partida foi interrompida e ficou no ar o temor de que pudesse ser terminada ali mesmo, mas o árbitro Serdar Gozubuyuk autorizou o reinício e o Heerenveen garantiu a vitória por 2 a 0.

A fase do tradicional Groningen, que revelou Virgil van Dijk e Arjen Robben e trouxe ainda Luis Suárez para a Europa, é preocupante. A derrota foi a sua terceira nas últimas três rodadas e afundou o clube na zona de rebaixamento. Atualmente, ele se encontra na 17ª posição - de 18 times no total -, com 17 pontos. O Excelsior, primeiro fora do Z-4 no país, tem 23 pontos e ganhou seu último jogo, o que complica ainda mais o ‘Exército Verde-e-Branco, como é chamado o Groningen na Holanda.