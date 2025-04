Apesar da vitória por 1 a 0 do Real Madrid sobre o Alavés neste domingo, 13 por La Liga, o Campeonato Espanhol, o dia não foi dos melhores para o clube merengue, já que perdeu Mbappé por expulsão e pode tê-lo ainda mais tempo fora por uma suspensão. O francês recebeu o cartão vermelho aos 37 minutos do jogo por uma falta violenta em Blanco, que poderia ter quebrado a perna do meio-campista.

Inicialmente, o craque só recebeu o amarelo do árbitro César Soto Grado, mas após ser chamado ao VAR, ele viu a intensidade da infração e tirou o atleta de campo. De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o lance pode lhe dar um gancho de um a três jogos, o que o deixaria de fora, por exemplo, da final da Copa do Rei contra o arquirrival, Barcelona.

Expulsão de Mbappé colocou o Real Madrid em situação delicada contra o Alavés, mas equipe segurou a vitória. Foto: Ander Gillenea/AFP

PUBLICIDADE A falta de Mbappé foi duramente criticada nas redes sociais. O jornalista britânico Piers Morgan, um dos mais populares da Europa, disse que o cartão vermelho deveria ser “a menor das punições” ao francês. Outros usuários chamaram a entrada de “repugnante”. O técnico Carlo Ancelotti não se pronunciou sobre a expulsão de seu jogador, mas o auxiliar e filho do italiano, Davide Ancelotti, saiu em defesa do atacante, não o isentando de culpa, mas ressaltando que ele não é “um jogador violento”. “Pediu desculpas e é consciente do que fez. Foi uma entrada clara para cartão vermelho e pagou as consequências”, disse ele, apontando ainda que as “pequenas” faltas que ele recebeu contribuíram para o ocorrido.

Como foi o jogo entre Real Madrid e Alavés com a expulsão de Mbappé

Na caça ao líder Barcelona, o Real Madrid superou a expulsão de Mbappé no primeiro tempo para vencer o Alavés. Com isso, a diferença para o líder se mantém em quatro pontos. O clube merengue tem 66, contra 70 do rival da Catalunha. O Alavés, por sua vez, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 30.

Os visitantes até chegaram a balançar as redes, mas o gol foi anulado. Em cobrança de escanteio, Owono foi derrubado por Rüdiger dentro da área antes de Asensio cabecear para a meta. O árbitro assinalou a falta imediatamente, anulando o lance.

Mesmo sob pressão, o Real Madrid conseguiu encontrar espaços. Aos 32, Arda Güler tabelou com Valverde e tocou para Camavinga na entrada da área. O francês puxou para a perna esquerda e bateu colocado, no canto de Owono, para abrir o placar, a vantagem ficou ameaçada com a expulsão de Mbappé aos 37 e o Alavés cresceu no jogo.

Em uma das melhores oportunidades, Jordán cruzou na área e Kike García ganhou da marcação no alto, cabeceando firme para a defesa segura de Courtois. A situação só ficou mais confortável para o time de Ancelotti aos 24, quando Manu Sánchez acertou Vinicius Junior em uma entrada dura e também foi expulso. Com dez jogadores para cada lado, o Real reassumiu o controle do jogo, administrou a posse e garantiu a vitória por 1 a 0 fora de casa.