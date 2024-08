‘Você é burro’: Michael imita Jorge Jesus em volta ao Flamengo e diverte público; veja vídeo

Com muito bom humor e cheio de piadas, Michael foi apresentado oficialmente pelo Flamengo nesta sexta-feira, 23. O atacante deu entrevista coletiva no Centro de Treinamento Ninho do Urubu e, entre diversas perguntas sobre seu estilo de jogo, amadurecimento como jogador e experiência na Arábia Saudita, o atleta falou sobre sua relação com o treinador português Jorge Jesus no Al-Hilal.

O técnico, com passagem vitoriosa pelo Flamengo, também treinou Michael assim que ele chegou ao Flamengo, no começo de 2020. Jorge Jesus tem traços marcantes pela sinceridade ao extremo e relação aberta com os atletas de seus elencos. Na entrevista, Michael foi perguntado sobre como era a relação com o português e o atacante não poupou criatividade ao relembrar o começo da relação dos dois no rubro-negro.

PUBLICIDADE “Quando cheguei aqui eu não cheguei muito pronto. Ainda era garoto, na parte mental e física não era o Michael que sou hoje. E a gente até brincava quando ele falava comigo: “sem a bola você é burro”, relembrou o atleta imitando a voz e o sotaque português do treinador. A imitação arrancou risadas do público presente na coletiva. “Quando acabar de jogar vou fazer stand-up dele, vocês vão ver”, completou Michael, rindo. O atacante também comentou sobre sua relação com outros treinadores do Flamengo, como Rogério Ceni e Renato Gaúcho.

Veja abaixo um vídeo da imitação de Michael na resposta durante a coletiva de imprensa.

Chegando em um momento em que o técnico Tite vem sofrendo com seguidos desfalques, Michael já tem seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) e disse estar à disposição do treinador.

“Estou pronto. Estava jogando e fui campeão no sábado da Supercopa da Arábia Saudita. Estava treinando. Aquilo que o professor achar, eu aceito. Jogo onde ele escalar. Eu prefiro atuar pela esquerda, mas já joguei pelos dois lados do ataque”, comentou.

Aos 28 anos, Michael assinou um contrato por quatro temporadas depois de passar dois anos na Arábia Saudita. Feliz pelo retorno ao clube carioca, ele espera escrever essa segunda passagem com mais títulos.

“Essa clube é muito grande e te dá a oportunidade de estar sempre participando de decisões. Volto mais experiente tentando contribuir um pouquinho mais. Acho que essa é a grande diferença agora”, comentou.

O Flamengo volta a jogar neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e busca a reabilitação na competição após sofrer uma goleada de 4 a 1 na última rodada para o Botafogo. Neste domingo, a equipe carioca recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 20h.