Vídeo: pai de Alex Santana não segura as lágrimas em apresentação do filho no Corinthians

A apresentação oficial do volante Alex Santana foi carregada de emoção nesta sexta-feira. Assim que foi confirmado no Corinthians, o jogador revelou que sempre foi torcedor da equipe. E o clube resolveu prestar uma homenagem ao reforço, que estreou bem diante do Criciúma, na virada por 2 a 1, ao levar seu pai para entregá-lo a camisa 80. O reforço não segurou as lágrimas.

José Amorim Santana, corintiano fanático, sempre sonhou em ver seu herdeiro defendendo as cores do clube. E o abraço forte e carinhoso entre pai e filho mostrou o tamanho da satisfação. Ambos não seguraram as lágrimas. O jogador ainda recebeu os filhos Sofia e Luca e a mulher Liliane antes de sua primeira entrevista coletiva como jogador corintiano.

Alex Santana, novo volante do Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

PUBLICIDADE Alex Santana beijou o escudo corintiano antes de se declarar ao clube. Com o pai sentado a seu lado, respirou fundo, bebeu uma água e emocionou. “Hoje, estar aqui vestindo essa camisa do Corinthians representa muito, na minha infância torci muito pelo Corinthians, sei o que é vestir essa camiseta”, afirmou, com a voz ainda embargada, frisando que “nasceu” corintiano. “Na primeira vez que entrei pelo portão me arrepiei. Quando era pequeno, torcia e vibrava na frente da televisão para ver o Corinthians, estou realizando um sonho e está sendo espetacular para mim. Perdi minha mãe quando tinha 14 anos e no sonho dela era que eu jogasse no Corinthians. E realizar esse sonho está sendo espetacular. No primeiro jogo com a torcida tinha de jogar por ela, por mim, por meu pai e pela minha família e consegui fazer um bom jogo e sair vitorioso”, comemorou.

Acostumado a ter volantes dinâmicos, que defendem e atacam, o Corinthians volta a ter um jogador no estilo Elias e Paulinho, que sempre apareciam na frente anotando gols importantes e decisivos. “Posso jogar em todas as funções do meio-campo, de primeiro, segundo e terceiro volante, tenho facilidade de bater e voltar na área”, explicou, evitando comparações. “Falar do Paulinho..., o acompanhei muito em 2012 quando o time foi campeão mundial, um excelente jogador, mas sem comparações, vou buscar meu espaço para ficar bem no Corinthians, fazer uma boa temporada e vai dar tudo certo.”

O volante revelou que nas conversas com o diretor de Futebol, Fabinho Soldado, e com o presidente Augusto Melo, sempre usou o lado corintiano para que fizessem de tudo por um acerto com o Athletico-PR e agradeceu aos dirigentes pelo final feliz. Antes da estreia, o volante teve até insônia.

“Não consegui dormir antes do jogo e na hora do Hino Nacional já estava emocionado, chorando. Quando vi a torcida inteira empurrando o time os 90 minutos, na hora que o Criciúma fez o gol, gritou mais e mais e isso motiva ainda mais. Não tem o que falar da torcida”, frisou. “E tenho de agradecer o Fabinho e o presidente por terem me trazido. Fazer um agradecimento grande.”

O jogador será titular mais uma vez da equipe, neste domingo, diante do Bahia, em Salvador, e pode ser recuado para primeiro volante com a suspensão de Ranielle. Ele garante estar preparado e ainda em êxtase pelo acerto. “Está sendo uma sonho, parece que ainda estou vivendo um sonho e não é da boca para fora. Todos sabem o quanto sou corintiano e vestindo essa camiseta, é o melhor dia da minha vida.”

Romaria às avessas

O pai de Alex Santana arrancou risos na coletiva ao revelar que o filho quase fez a família voltar a pé da cidade de Aparecida quando ele ainda era pequeno. “Olha, não sou muito de falar, mas Alex desde pequenininho era corintiano e eu falava para ele torcer para outro time para a gente não sofrer junto. Quando perdia, a gente sofria. E ele só falava de Corinthians”, afirmou seu José, antes de contar a história da possível romaria às avessas.

“Vou contar uma história dele aqui. Quando era pequenininho, fomos em Aparecida, ele com a idade do filho dele, e chegamos na igreja, Alex viu um saco de bolas, viu a do Corinthians dentro e tacou o pé na bola. O saco abriu todo e o cara ficou bravo. Eu disse que íamos dar uma ajeitada e ele só gritando Corinthians, pai, Corinthians, pai. Quase ficamos lá e tivemos de vir a pé porque o dinheiro não deu para pagar as bolas”, revelou, antes de mensagem positiva ao filho.

“A felicidade é grande, estou emocionado de vir ao estádio, nunca tinha vindo. Choramos juntos e peço a Deus que dê muita força para ele e que nosso Corinthians saia desse lugar onde está e a gente seja feliz com Alex Santana aqui”, completou.

A primeira impressão de Alex Santana em campo foi boa, após a torcida se frustrar com outro corintiano de infância que não deu certo no clube: o atacante Luan. O volante foi eleito um dos melhores diante do Criciúma e saiu de campo ovacionado aos a virada pro 2 a 1.