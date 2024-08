A eliminação do Grêmio diante do Fluminense na Libertadores esquentou o clima no clube gaúcho. Pela segunda vez em menos de um mês, o time perde, nos pênaltis, em uma competição de mata-mata – já havia caído para o Corinthians, na Copa do Brasil. Também pela segunda vez, Renato Gaúcho, técnico tricolor, discute com os jornalistas na entrevista coletiva, quando questionado sobre as mudanças promovidas na equipe.

"Você fala que Soteldo e Martin (Braithwaite) não estão bem. Então quantos jogadores coloco em campo?", disse o treinador. "Tira um zagueiro e coloca...", respondeu o repórter. "Então venha para o meu lugar, pega o apito e vai para beira do campo. Pede ao (presidente) Guerra o emprego. Enquanto eu estiver lá, vocês só fazem a pergunta e eu respondo para vocês."

Renato Gaúcho discutiu na entrevista coletiva após eliminação para o Fluminense na Libertadores. Foto: Pablo Porciuncula/AFP

O Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Fluminense na partida de volta das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. Como havia vencido o primeiro confronto pelo mesmo placar, a decisão da classificação foi para as penalidades máximas. Cristaldo e Nathan desperdiçaram as cobranças do time gaúcho.

Na partida de ida, o treinador já havia discutido na coletiva, mesmo com o resultado positivo. “O que é bom pra você? Quando vocês vão estar satisfeitos? O Grêmio conseguiu uma vitória de virada sobre um grande adversário. Foi um grande jogo, os dois clubes tiveram situações de gols, conseguimos virar, e nunca tá bom para vocês”, indagou o treinador. O mesmo aconteceu na derrota para o Bahia, por 2 a 0, no último fim de semana.