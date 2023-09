O jogo entre Real Madrid e Getafe deste sábado, dia 2, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, valeu não apenas a manutenção dos 100% de aproveitamento para os merengues, que venceram por 2 a 1 de virada, mas também a volta ao mítico Santiago Bernabéu. O estádio recebeu a primeira partida do time na temporada após algumas reformulações, que incluiram aumento de capacidade, gramado remodelado e um teto retrátil, e tudo correu bem. O duelo equilibrado teve Jude Bellingham, principal reforço do Real para 2023-2024, brilhando nos acréscimos para selar a ‘festa’ de retorno.

A conclusão de todas as obras será apenas em dezembro, segundo o jornal espanhol AS, mas a partida deste sábado serviu como aperitivo para as novidades do local. A nova cobertura, talvez a mudança mais marcante, foi testada na prática, graças à chuva que caía em Madrid - e que deve continuar em grande parte de setembro. Naturalmente, as condições do campo também foram colocadas à prova, e não houve qualquer problema.

O gramado, fator que afastou o clube do Bernabéu no início da temporada, ficará postado sobre seis plataformas retráteis, que foram instaladas na última segunda-feira. A ideia é fazer com que o estádio seja capaz de receber vários eventos consecutivos sem prejuízos para a sua estrutura. Além dos jogos, também são planejados shows musicais - alguns já marcados para o próximo ano - e outros eventos.

A nova capacidade é de 84.744 espectadores, superando ligeiramente os cerca de 80 mil anteriores. A expansão se deu graças a uma nova arquibancada no setor leste e assentos adicionais nos camarotes e para a organizada Grada Fans. Os torcedores ainda terão à disposição um novo placar eletrônico em 360º. A tendência é que tudo esteja pronto até o Natal, mas caso haja algum atraso, a reinauguração oficial poderia ficar para 6 de março de 2024, data de aniversário do clube, mas já recebendo jogos no período até lá.

O novo Santiago Bernabéu será uma das principais armas do Real Madrid na busca do 15º título da Liga dos Campeões da Europa. Os merengues foram sorteados no forte Grupo C e estreiam na competição jogando em seu remodelado estádio, dia 20 de setembro contra o Union Berlin. Napoli e Braga são os outros rivais da chave.