Vieira, campeão do mundo com a França, detona provocação de Emiliano Martínez: ‘Estúpida’

Desde domingo, quando a Argentina confirmou a conquista do tricampeonato mundial na decisão por pênaltis sofre a França na Copa do Mundo do Catar que o goleiro Emiliano “Dibu” Martínez vem se envolvendo em polêmicas por sua comemoração efusiva e de maneira desrespeitosa. A Federação Francesa de Futebol já havia reclamado do “exagero” e agora é a vez do campeão mundial Patrick Vieira reprovar tais atitudes.

Campeão do mundo em 1998 e agora técnico do Crystal Palace, da Inglaterra, Vieira deu entrevista neste sábado para falar da retomada do Campeonato Inglês e não omitiu sua opinião sobre o que achou das comemorações do goleiro argentino.

“Acho que algumas das fotos que vi do goleiro argentino tiram um pouco do brilho do que a Argentina conquistou na Copa do Mundo”, afirmou Vieira, antes de detonar a postura provocativa de Dibu Martínez.

“Eu acho que eles não precisavam disso. Mas, às vezes você não pode controlar as decisões emocionais das pessoas. Acho que foi uma decisão estúpida de Martínez fazer isso”, disse, indignado.

A primeira atitude “feia” de Martínez foi usar a luva da premiação de Melhor Goleiro da Copa colada na barriga simulando um gesto obsceno. A explicação foi de que estava revidando às provocações dos torcedores franceses, o que não justifica a atitude grotesca. No vestiário, ele ainda pediu “um minuto de silêncio” para o francês Mbappé. Não contente, ainda segurou uma boneca com o rosto do astro francês.

O goleiro defende o futebol inglês onde Vieira trabalha e terá de prestar esclarecimentos ao técnico Unai Emery, do Aston Villa, que também não gostou nada de sua atitude em momento que era para comemoração.