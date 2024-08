‘Viemos fazer o que gostaríamos que fizessem para nós’, diz Rafinha sobre ida a velório de Izquierdo

O caixão com o corpo de Izquierdo chegou ao local do velório na manhã desta quinta-feira, 29, junto de uma bandeira do Nacional, levado pela Força Aérea do Uruguai. Antes de a cerimônia ser aberta, a família do jogador teve cerca de três horas para se despedir do atleta. Izquierdo deixou a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de dois anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida.

O presidente do Nacional, Alejandro Balbi, confirmou que a família do zagueiro vai continuar recebendo salários aos quais ele teria direito pelos próximos oito anos. Os valores serão pagos Associação Uruguaia de Futebol (AUF).“Está escrito no estatuto que tem a AUF. Uma parte importante do que se paga e recebe, neste caso a viúva e seus filhos, é pago pela AUF de acordo com o convênio e regulamento vigente”, disse Balbi em contato com a imprensa.