Vila Nova x Santos no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O técnico Luizinho Lopes deve promover a entrada de Arilson, no meio-campo, no lugar de João Lucas, titular na última rodada na vitória contra o Avaí.

Já Carille terá que fazer uma mudança forçada na lateral direita. Após lesão séria de Aderlan e dores musculares de Rodrigo Ferreira, quem vai ganhar a vaga no onze inicial é o jovem JP Chermont. No ataque, Julio Furch, que saiu no último jogo com desconforto no ombro, está recuperado e deve começar jogando.