Villa Nova x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Villa Nova e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, dia 24, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Será também a primeira partida das equipes na temporada. O jogo acontece no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima, a partir das 19h (horário de Brasília).

Cruzeiro chega para esta temporada depois de escapar do rebaixamento no Brasileirão. No Mineiro, tenta o primeiro título depois de quatro edições – América-MG e Atlético-MG conquistaram o título no período. Nicolás Larcamón, novo técnico, escolhido por Ronaldo Fenômeno, deve utilizar a competição como um ‘laboratório’ para o decorrer do ano.

Villa Nova e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Mineiro. Foto: Arte/ Estadão

VILLA NOVA X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO MINEIRO

DATA : 24/01 (quarta-feira).

: 24/01 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h (horário de Brasília).

: 19h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima, em Minas Gerais.

ONDE ASSISTIR VILLA NOVA X CRUZEIRO AO VIVO

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VILLA NOVA

VILLA NOVA: Júlio César; Maurício, João Vitor, Bocannegra e Charles; Alex Paulino, Neto e Renatinho; Léo Reis, Caio Mancha e Guilherme Santos. Técnico: Vinicius Munhoz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO