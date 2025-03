Villarreal x Real Madrid na LaLiga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela vigésima oitava rodada da LaLiga, a partida entre Villarreal e Real Madrid está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo serviço de streaming Disney+.

Quinto colocado, o Villarreal detém, neste momento, a única vaga para a fase de grupos da Europa League da próxima temporada oferecida pelo torneio nacional. O clube pode, porém, chegar ainda mais longe. Apenas quatro pontos atrás do quarto colocado, o Villarreal fica ainda mais perto de uma vaga na Champions League caso derrote o Real Madrid neste sábado.

Veja onde assistir a Villarreal x Real Madrid ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o time de Madri está em uma disputa com o Barcelona pela primeira colocação do campeonato. No momento, o clube catalão está à frente — apesar da mesma quantidade de pontos, possui uma vitória a mais e um jogo a menos. Enquanto isso, o Real Madrid preocupa-se também com a Champions League. Após perder o jogo de volta das oitavas de final contra o Atlético de Madrid, a equipe merengue conseguiu classificar-se para as quartas de final na disputa de pênaltis. O próximo adversário é o Arsenal.

OSASUNA X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DE LA LIGA

Data: 15/03/2025

15/03/2025 Horário: 14h30 (horário de Brasília)

14h30 (horário de Brasília) Local: Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP)

ONDE ASSISTIR A OSASUNA X REAL MADRID AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO OSASUNA

OSASUNA: Conde; Foyth, Logan Costa, Kambwala e Sergi Cardona; Pino, Dani Parejo e Gueye; Baena, Pépé e Ayoze Pérez. Técnico: Marcelino García.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Asensio, Rudiger e Fran García, Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE OSASUNA E REAL MADRID

08/03 - Alavés 1 x 0 Villarreal - LaLiga

- LaLiga 12/03 - Atlético de Madrid 1 x 0 Real Madrid - Champions League