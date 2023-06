Vini Jr. desafia Anitta nas embaixadinhas: veja como foi o desempenho da cantora

A cantora Anitta não esconde que o futebol é um de seus esportes favoritos. Ela já fez shows nas finais da Libertadores e da Champions League, se declarou torcedora do Botafogo, líder do Brasileirão, e tem muitos amigos no mundo da bola. Um deles, o atacante Vinícius Júnior participou ao lado da carioca de um desafio de embaixadinhas que viralizou nas redes sociais.

No vídeo, Anitta aparece tentando emplacar uma sequência de embaixadinhas. Mas sem muito sucesso, a cantora cai na gargalhada com os erros. Vini Jr., principal jogador brasileiro da atualidade, conseguiu cumprir com o que se esperava dele.

Em um das gravações, Anitta quase manda a bola em direção à água e precisa sair correndo, junto com um amigo de Vini, Luiz Filipe Menegate, para evitar perdê-la. “Esse desafio eu ainda não consegui”, brincou nas redes sociais. A cantora curte férias em Miami, nos Estados Unidos, e tem a companhia de Vini nesses dias.

Anitta e Vini Jr. fazem desafio de embaixadinhas em Miami. Foto: Reprodução/ Instagram @anitta

Nos comentários, os fãs de Anitta sugeriram que a cantora também desafiasse Vini Jr. a dançar como ela em seus clipes e shows. “Finalmente alguma coisa que a Anitta não é boa”, brincou um dos internautas.

Polêmica entre Anitta, Netflix e Black Mirror

Neste fim de semana, tomou conta das redes sociais uma polêmica em que Anitta se envolveu ao criticar a série Black Mirror, da Netflix. A carioca reclamou dos novos episódios e recebeu uma resposta provocativa do perfil do serviço de streaming.

Anitta em breve estreará no papel de atriz da série espanhola Elite, sucesso entre o público jovem da Netflix. O conteúdo estará disponível no dia 20 de outubro.