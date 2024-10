Vini Jr. tenta quebrar marca do Barcelona antes de receber a Bola de Ouro: ‘Ela o aguarda em Paris’

Vinícius Júnior é o favorito para a conquista da Bola de Ouro, prêmio dado pela revista France Football ao melhor jogador do mundo, nesta segunda-feira, 28. Antes disso, o brasileiro e o Real Madrid encaram o Barcelona neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu. É o último passo para o atacante antes de receber a premiação – um “toque de ouro” no clássico.

O jornal espanhol Marca voltou a cravar Vini Jr. como vencedor da Bola de Ouro. Há um mês, o periódico deu como certa a vitória do atacante na premiação, organizada em parceria com a Uefa nesta temporada. “Estamos diante de um clássico que chega marcado pelo ouro com que Vinicius Junior será banhado na próxima segunda-feira em Paris. A Bola de Ouro aguarda o brasileiro em Paris”, escreveu a publicação.

“Os holofotes apontam para Vinicius Junior. Ele mereceu, como o banho de ouro na noite de segunda-feira. Ele chegou há seis anos e conseguiu superar todos os obstáculos que foram colocados em seu caminho para chegar ao paraíso do futebol. Seu crescimento não mostra sinais de exaustão. Pelo contrário. A cada jogo mostra melhores e novos recordes que surpreendem e são capazes de levar a sua equipa à vitória quando parece que as coisas estão piores”, continuou.

Vini Jr. é o grande nome do Real Madrid neste início de temporada e favorito para a Bola de Ouro. Foto: Manu Fernandez/AP

PUBLICIDADE Invicto na temporada, o Real Madrid chega para o duelo na vice-liderança, mas motivado após virada diante do Borussia Dortmund na Champions League e grande atuação de Vinícius Júnior, com direito a hat-trick do atacante. Além disso, sem perder há 13 meses, pode igualar o recorde do próprio Barcelona nesta partida, que ficou 43 partidas invicto sob o comando de Ernesto Valverde. O período de avaliação da France Football considera a temporada 2023/2024 na análise para eleger o melhor jogador do mundo. A partida contra o Borussia Dortmund, portanto, não foi considerada. Na ocasião, Vini anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol. Na reta final, superou Jude Bellingham no favoritismo, após o britânico ter um bom início de temporada, que se somou à ausência do atacante brasileiro por lesão.

O desempenho na Champions League, inclusive, é o que faz com que salte à frente de Rodri – eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final –, e Bellingham, que passou em branco nas fases finais do torneio. A Uefa ainda escolheu o atacante merengue como o melhor jogador da última edição, com seis gols e cinco assistências na 15ª Champions League do Real Madrid. Em 2024, será o primeiro ano que a premiação é realizada em parceria com a Uefa.





Vini Jr. foi sondado pelo futebol da Arábia Saudita no início desta temporada, mas a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro foi um dos motivos que o fizeram permanecer no Real Madrid, pelo menos até 2025, segundo apurou o Estadão. Desde que a premiação foi criada, todos os vencedores da Bola de Ouro masculina atuavam na Europa à época da cerimônia.

Publicidade





Caso vença em outubro, Vini Jr. pode ter o caminho aberto para aceitar a proposta do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), já que teria completado seu objetivo individual aos 24 anos. O governo do país do Oriente Médio sinalizou com um contrato de cinco anos, no valor de R$ 6 bilhões, para que o atacante brasileiro defendesse o Al-Ahli e se tornasse garoto-propaganda da Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita.