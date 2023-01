Vini Jr. cobra punições após sofrer novo ataque racista: ‘LaLiga segue sem fazer nada’

O atacante Vinicius Junior voltou a ser alvo de ofensas racistas na Espanha e fez uma publicação no Instagram para criticar a LaLiga, associação que organiza o Campeonato Espanhol, por não tomar providências diante de episódios do tipo. Vídeos feitos nas arquibancadas do Estádio José Zorrilla, onde o Real Madrid venceu o Valladolid por 2 a 0 na sexta-feira, mostram torcedores do time adversário imitando sons de macacos guinchando. Alguns também usaram o insulto racista “mono”, macaco em espanhol, para ofender o brasileiro.

“Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e a LaLiga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando minhas vitórias e do Real Madrid. No final, a culpa não é minha”, escreveu o jovem de 22 anos em publicação na sua página oficial do Instagram, neste sábado.

Vini Jr. foi alvo de insultos racistas na partida do Real Madrid contra Valladolid Foto: Violeta Santos Moura / Reuters

Vinicius Junior foi substituído nos minutos finais do segundo tempo e saiu pelo lado do campo. Como o banco de reservas estava na outra lateral, precisou caminhar no gramado para chegar ao local e, logo no início dos trajeto, começou a ouvir o barulho que vinha da arquibancada.

Quando passava por trás da área defendida pelo companheiro Courtois, viu Benzema marcar o segundo gol merengue e vibrou virado para a torcida do Valladolid. A partir daí, as ofensas ficaram ainda mais fortes. O vídeo também mostra o brasileiro chutando um de muitos objetos atirados nele pelos torcedores.

"P... mono", le dicen a Vinicius. Más racismo en el fútbol español 🤢 pic.twitter.com/QpQTl5cz76 — MadridistaReal (@RMadridistaReal) December 30, 2022

RECORRENTE

A lista de ataques racistas a um dos principais jogadores brasileiros da atualidade é extensa. Até durante a Copa do Mundo ele foi atacado. Momentos após a eliminação do Brasil no Catar, o jogador Ivan Alejo, do Cádiz, da Espanha, usou emojis de dança e de macacos para comentar sobre o resultado do duelo entre brasileiros e croatas. Momentos após a publicação, Alejo apagou o tweet.

Em setembro deste ano, Pedro Bravo, presidente da associação de empresários de jogadores da Espanha, disse em uma emissora de TV que o atacante brasileiro tinha que parar de “fazer macaquice” em campo.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6 — Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022

A fala despertou indignação e aumentou o debate sobre racismo na Espanha. Alguns dias após o acontecido, durante um clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid pela rodada do Campeonato Espanhol, Vini Jr. foi hostilizado pela torcida do Atlético durante quase toda a partida.

Recentemente, o Ministério Público de Madrid decidiu arquivar a denúncia contra os xingamentos racistas contra o brasileiro durante o clássico entre as equipes da capital por terem acontecido em um “contexto de máxima rivalidade” e por terem “durado poucos segundos”.

LA LIGA RESPONDE

A Liga Espanhola (LaLiga) se manifestou após a repercussão dos atos racistas contra Vinícius Júnior no estádio do Valladolid. A entidade disse que tomará providências e que denunciará o caso à Comissão Antiviolência e à Procuradoria de Crimes de Ódio.

“No caso de insultos racistas de torcedores a jogadores, além de denunciar os fatos à referida Comissão Estadual, desde a temporada 18/19, a LaLiga também levou esses casos à Procuradoria do Ódio”, informou a Liga em nota.

“A LaLiga continuará a liderar a luta contra a violência, o racismo, a xenofobia e a intolerância no esporte, não só com palavras, mas também com ações, como demonstram as ações que têm sido expostas. O objetivo da LaLiga é a violência zero no esporte e para isso são realizadas diariamente diferentes práticas de prevenção, detecção e denúncia, que são transferidas à Comissão Estadual contra a violência, o racismo, a xenofobia e a Intolerância no esporte, bem como à Procuradoria de Justiça de Crimes de Ódio. Da mesma forma, a LaLiga denuncia e figura como acusação em qualquer processo criminal relacionado a atos violentos ocorridos no campo de futebol”, afirmou.