Vini Jr. é indicado ao prêmio Sócrates pelo trabalho com crianças no Brasil

Apesar de chamar a atenção pelas jogadas, gols e conquistas em campo, Vini Jr. foi indicado nesta semana para um prêmio pelo que tem feito fora dele. Através das redes sociais, a revista France Football confirmou que o atacante brasileiro está na lista de indicados para o prêmio Sócrates, idealizado em 2022 e que reconhece o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva de alguns jogadores.

“Enquanto o Brasil enfrenta forte desigualdade social, que se manifesta em acesso à educação de qualidade para todos, o Instituto Vini Jr propõe soluções pedagógicas inovadoras para lidar com o problema. As ações do instituto também visam reduzir a divisão digital no Brasil entre o sistema público de educação e as escolas públicas, o que foi acentuado durante a pandemia de Covid-19″, explicou a revista ao justificar a indicação.

Os outros indicados para o prêmio organizado pela France Football, a organização Peace and Sport e a família do ex-jogador Sócrates são a atacante dos Estados Unidos Alex Morgan, o zagueiro alemão do Real Madrid Antonio Rudiger, o atacante inglês Marcus Rashford e a atacante nigeriana Asisat Oshoala.

Vini Jr. pode ser o primeiro brasileiro da história a conquistar o prêmio Sócrates Foto: REUTERS/Albert Gea

A primeira edição do prêmio Sócrates foi entregue em 2022, pelas mãos do ex-jogador Raí, e o vencedor foi o atacante de Senegal Sadio Mané. A organização da premiação escolheu o jogador do Bayern de Munique pelo que ele fez para melhorar a vida das pessoas em Bambali, a sua terra natal.

Após alcançar o sucesso no futebol europeu, Mané construiu uma escola com 17 salas de aula, um hospital, que é usados por todas as cidades próximas, uma agência para a entrega de correspondência e um sistema de fornecimento de internet. Os vencedores de cada um dos prêmios do Bola de Ouro de 2023 serão conhecidos no dia 6 de setembro.