Vini Jr. e Thiago Silva lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo: ‘dolorida’ e ‘pior momento’

O abatimento tomou conta dos jogadores do Brasil após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. Dos mais experientes aos mais jovens, o sentimento mais expressado era o de tristeza pelo fracasso em mais um Mundial. Ainda assim, houve também discursos ressaltando o aprendizado e as boas perspectivas para o futuro da seleção.

“O momento é o pior possível. Você não imagina que passaria, mas no esporte você está sujeito a esse tipo de situação”, disse o capitão Thiago Silva, que aos 38 anos disputou sua última partida de Copa do Mundo. Ao final, no vestiário, ele agradeceu aos colegas de grupo.

Thiago Silva e Neymar saem desolados de campo após a eliminação do Brasil para a Croácia nos pênaltis. Foto: Lee Smith/Reuters

“Só agradeci pelo respeito e carinho que tiveram comigo neste tempo todo, e disse que estava muito orgulhoso. Acredito que essa geração era merecedora de conquistar o título, mas nem sempre o que a gente quer é a vontade de Deus, basta respeitar, não perguntar o porquê.”

O atacante Vinicius Jr. afirmou que a queda diante da Croácia foi “muito dolorida”, e que espera que a recuperação possa vir rápido. “O sentimento é de tristeza, depois de quatro anos trabalhando bastante para chegar na Copa do Mundo. Espero que esse tempo passe rápido para a gente, que a gente possa dar a volta por cima e que todo torcedor brasileiro continue com a gente”, declarou o jogador do Real Madrid.

“Tem jogadores que sabem que foi a última Copa deles, e outros aprenderam com a derrota. Temos que seguir na linha de hoje (sexta). Claro que a derrota é muito dolorida, um pouco mais para os mais velhos, mas para os mais jovens também. Temos que manter a cabeça tranquila e aprender com nossos erros”, acrescentou Vini Jr.

O atacante também agradeceu ao técnico Tite e desejou sorte a ele. O técnico confirmou logo após a partida que estava deixando o comando da seleção. Ele deverá ficar pelo menos seis meses sem treinar nenhuma equipe.

“É sempre muito complicado falar depois de uma derrota, mas o professor sempre nos dá tranquilidade para agir da forma correta no momento certo. É triste para todo mundo, triste para ele que não conseguiu ganhar as duas últimas Copas. Espero que tudo corra bem para ele depois desse Mundial. É um cara que sempre me deu conselhos para evoluir como jogador e como pessoa”, destacou Vinicius Jr.