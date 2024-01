Vini Jr faz hat-trick, Real Madrid goleia o Barcelona e conquista o título da Supercopa da Espanha

Três gols no El Clássico e valendo taça! Esse foi o tamanho do feito de Vinícius Júnior nos 4 a 1 do Real Madrid sobre o Barcelona, que garantiram o título da Supercopa da Espanha neste domingo, no estádio Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita. Em apenas 45 minutos, o brasileiro entrou para a história do confronto com um hat-trick. No duelo, que mais apareceu um atropelamento, o repertório foi variado. Teve gol driblando o goleiro, completando passe do companheiro Rodrygo, e ainda cobrando pênalti. Para completar a festa, que ganhou contornos de massacre, ele ainda atuou como garçom para Rodrygo deixar a sua marca e completar o marcador.

A atuação em Riad colocou o atleta revelado pelo Flamengo na história do clube. Com os três gols anotados só no primeiro tempo, ele entrou para o seleto grupo de jogadores que fizeram o hat-trick na história do “El Clássico”. Ele se junta agora a nomes como Romário, Evaristo de Macedo, Messi, Suárez, Puskas, Iván Zamorano, Gary Lineker e Jaime Lazcano.

O duelo, que foi transmitido para vários países, mostrou ainda mais um capítulo dessa histórica rivalidade entre os dois gigantes espanhóis. Maior vencedor da competição com 14 troféus, o Barcelona agora tem apenas um título a mais que o Real Madrid (13) com a conquista deste domingo.

Vini Jr comemora gol do Real Madrid no clássico com o Barcelona Foto: AP

O resultado também foi uma espécie de revanche que a equipe de Madri aplicou nos barcelonistas. No ano passado, no mesmo palco, foi a equipe azul e grená que deu a volta olímpica ao faturar a Supercopa da Espanha com o triunfo de 3 a 1. No histórico de finais, é do Real Madrid a vantagem sobre o rival. Com a conquista deste domingo, o placar é de 11 triunfos em decisões contra seis vice-campeonatos.

O Real Madrid começou o clássico em alta voltagem e o show de Vinícius Júnior começou cedo. O atacante apresentou seu cartão de visitas com autoridade e abriu uma vantagem de dois gols em apenas dez minutos. Aos sete minutos, Bellingham fez o lançamento, a zaga do Barcelona não conseguiu cortar e o estrago logo se consumou.

O camisa sete entrou na área, passou pelo goleiro, e só rolou para inaugurar o marcador. Dois minutos depois, agora com participação decisiva de Rodrygo, o Real voltou a balançar a rede. Vinícius Jr acompanhou a arrancada do companheiro de equipe pela direita e deu um carrinho para completar o cruzamento da direita e estabelecer 2 a 0 no estádio Al-Awwal Park.

Atordoado com o começo do Real Madrid, o Barcelona respondeu com uma bola no travessão logo em seguida. Ferran Torres fez jogada pela direita e, com um toque por elevação, quase diminuiu o marcador.

Aos poucos, o duelo foi ganhando equilíbrio. Principal arma ofensiva do Barça, Ferran desperdiçou outra chance na grande área. Dessa vez, ele parou na defesa de Andriy Lunin com os pés, após chute cruzado.

Aos 32 minutos, o Barcelona entrou definitivamente na disputa. E com muito estilo. Após boa trama ofensiva pelo lado esquerdo da grande área do Real Madrid, Gundogan abriu para o cruzamento de Balde. A defesa fez o corte pelo alto e Lewandowski, de primeira, fez o gol mais bonito da partida: 2 a 1.

O embalo, no entanto, esfriou com o pênalti marcado sobre Vini Jr. Em uma bola alçada na área, Ronald Araújo, de forma infantil, empurrou o camisa sete dentro da área. Protagonista do jogo, o atacante do Real não fugiu à responsabilidade, foi para a cobrança e marcou o seu terceiro gol na partida com um chute forte no canto: 3 a 1 aos 37 minutos.

No segundo tempo, com a vantagem de dois gols, o Real Madrid teve uma atuação protocolar. Cadenciou o ritmo da partida, fechou o meio-campo e atuou com a missão de esfriar o confronto, chamando o rival para o seu campo.

O técnico Xavi Hernández mexeu na equipe para tornar o Barcelona mais ofensivo, mas quem voltou a balançar a rede foi o Real. Após investida de Vini Jr pela esquerda, Koundé rebateu mal e Rodrigo bateu de primeira para fazer 4 a 1 e transformar a vitória em goleada.

Desnorteado, o Barcelona ainda se complicou ainda mais com a expulsão de Ronald Araújo. Com o título assegurado, Carlo Ancelotti optou por preservar seu melhor jogador e substituiu Vini Jr. por Camavinga aos 36 minutos. Ao deixar o campo, o camisa sete foi bastante festejado pelos torcedores em uma noite mágica por sua atuação de gala.